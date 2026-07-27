Suoni Mobili incanta Merate: chiesa di San Bartolomeo gremita per entrambi i concerti di Dimitri Grechi Espinoza

Doppio tutto esaurito per gli appuntamenti dedicati al sassofonista

Omaggio a John Coltrane nel concerto delle 19 e viaggio tra gli standard jazz in delle 21.30

MERATE – Pubblico delle grandi occasioni domenica 26 luglio alla chiesa di San Bartolomeo, dove il festival Suoni Mobili ha fatto registrare il tutto esaurito per entrambi gli appuntamenti in programma con il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza. Dopo il concerto delle 19, anche l’esibizione delle 21.30 ha richiamato una chiesa gremita, confermando il forte interesse del pubblico per una delle proposte più suggestive della rassegna.

Il primo appuntamento, “Meditation on Love Supreme”, è stato concepito come un omaggio ai 100 anni dalla nascita di John Coltrane. Attraverso il solo sax tenore accompagnato dal riverbero digitale, Grechi Espinoza ha proposto una rilettura personale dell’eredità artistica del grande jazzista americano, il cui suono ha saputo “cantare la separazione e invocare il ritorno all’unione con l’Assoluto”.

“Con questo lavoro mi interrogo su ciò che questa musica ha ancora da dirci, esplorando nuovi paesaggi sonori senza tradirne l’essenza più profonda”, spiega il musicista, che ha accompagnato il pubblico in un percorso di forte intensità spirituale e sonora.

Alle 21.30 la chiesa di San Bartolomeo si è nuovamente riempita per “Love Is a Losing Game”, il più recente progetto dell’artista, anch’esso eseguito in sax solo. Un concerto che rende omaggio ad alcuni degli standard jazz più amati da Grechi Espinoza e che nasce dalla sua costante ricerca sul rapporto tra suono, spazio e dimensione spirituale della musica.

“Il suono è l’essenza del nostro mondo. Due fratelli inseparabilmente uniti risiedono nel mio essere; uno di essi suona, l’altro ascolta”, afferma il sassofonista per descrivere il progetto, che accompagna l’ascoltatore in un viaggio intimo attraverso melodie e mondi sonori differenti.

Il doppio sold out conferma ancora una volta la capacità di Suoni Mobili di richiamare un pubblico numeroso proponendo concerti di alta qualità in luoghi di grande fascino, come la chiesa di San Bartolomeo, trasformata per una sera in uno spazio di ascolto raccolto e coinvolgente.