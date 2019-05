Tanti appuntamenti da non perdere al Maggio imbersaghese

Mercoledì una serata sull’Europa con il professor Claudio Martinelli, docente all’università Bicocca di Milano

Sabato invece l’inaugurazione della mostra “Arte in Comune” e in serata concerto con il coro Locomovettes

IMBERSAGO – Incontri, mostre, concerti e mercatino. E’ ricco il programma di questa settimana del Maggio imbersaghese. Si comincia domani, mercoledì 15 maggio, con l’incontro alle 20.45 in mediateca. Il professor Claudio Martinelli, docente di diritto pubblico comparato all’Università Milano Bicocca, affronterà il tema dal titolo “Conosciamo le Istituzioni Europee”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Cambiamenti. Doppio appuntamento invece sabato 18 maggio. Alle 17 in Municipio verrà inaugurata la mostra Arte in comune, collettiva degli artisti di Imbersago. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 26 maggio con i seguenti orari: domenica dalle 9 alle 18.30 e sabato dalle 15 alle 20.30. Alle 20.45 di sabato 18 in mediateca concerto da non perdere con i Locomovettes – coro in movimento, che propone canto corale a cappella con la maestra e arrangiatrice dei pezzi Laura Brambilla. Domenica infine tradizionale mercatino dell’antico organizzato dalla Pro Loco. Dalle 9 alle 18 il centro storico sarà invaso dalle bancarelle dell’antiquariato. Per l’occasione sarà perciò aperta in maniera straordinaria la pinacoteca del premio Morlotti – Imbersago all’interno del Municipio.