Tappe a Olgiate e Airuno per “Questo Mostro amore”, progetto contro la violenza nelle relazioni

Doppio appuntamento con il progetto “Questo Mostro amore”: il 17 a San Zeno e il 19 giugno ad Airuno

Il progetto punta alla prevenzione della violenza nelle relazioni di genere e si rivolge in particolar modo agli adolescenti

OLGIATE MOLGORA – AIRUNO – Fa tappa anche a Olgiate ed Airuno “Questo Mostro amore”, progetto realizzato da AttivaMente, cooperativa sociale onlus con sede a Como, con l’obiettivo di promuovere la capacità di costruire relazioni non violente tra gli adolescenti. Già realizzato in diverse città della Lombardia e d’Italia e capace di coinvolgere, dal novembre 2016 a oggi, 15.000 studenti delle scuole superiori e quasi 1.400 insegnanti, il progetto prevede un primo appuntamento, il 17 giugno alle 19 a San Zeno e un secondo il 19 giugno alle 21 al Teatro Smeraldo di Airuno.

Collaborazione tra Comuni e Soroptimist

Il tutto grazie ad una collaborazione virtuosa tra i Comuni di Airuno, Brivio, Olgiate Molgora e l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta Brianza con il sostegno dell’Associazione Soroptimist International – Club di Merate e la collaborazione della Sbiellata Sanzenese.

L’iniziativa è stata annunciata da Michela Mannari proprio in occasione del convegno sulle 3 R (riduci, riusa e ricicla) promosso dai ragazzi della Sbiellata per sensibilizzare sulla questione ambientale. “C’è un’altra emergenza, altrettanto importante – aveva detto Mannari di fronte ai ragazzi e alla presenza di diversi amministratori del territorio -. Ed è quella della violenza nelle relazioni”.

Un progetto di prevenzione sul tema della violenza nelle relazioni

Progetto di prevenzione primaria nato per stimolare una riflessione sul tema della violenza nelle relazioni, il progetto “Questo mostro amore” si rivolge in particolar modo agli adolescenti. Come infatti sottolinea la dottoressa Valerie Moretti, direttrice scientifica del progetto: “Un rapporto amoroso violento può coinvolgere gli adolescenti fin dalle loro prime relazioni affettive e ha le sue radici nella fragilità emotiva dei più giovani, che talvolta non sono in grado di riconoscere e/o gestire, in maniera rispettosa, emozioni potenti come la rabbia, la delusione o la frustrazione”.

Il format del progetto prevede due momenti diversi. Il primo incontro, il 17 giugno alle 19, rivolto ai ragazzi tra i 15 e 19 anni, è in programma al tendone della Sbiellata a San Zeno e sarà seguito da un aperitivo, offerto proprio dalla Sbiellata. Alla fine dell’incontro viene consegnata ai ragazzi “Se mi ami”, una graphic novel sul tema. Il 19 giugno alle 21 al Teatro di Airuno andrà in scena l’infodramma “Io non sono quel che sono”, uno spettacolo teatrale dedicato all’Otello di Shakespeare. Sul palco, Jacopo Boschini, protagonista anche dell’incontro del 17 giugno con Valerie Moretti e Stefano Panzeri, attore conosciuto per i suoi monologhi teatrali e le sue tournèe all’estero.

L’idea è venuta alle bibliotecarie

Il progetto ha raccolto l’adesione entusiasta dei Comuni coinvolti. L’assessore Paola Colombo, delega alle Tematiche Giovanili del Comune di Olgiate Molgora, sottolinea: “Le Bibliotecarie del Comune di Olgiate Molgora mi hanno sopposto questo progetto dedicato ai nostri adolescenti e giovani. Consapevoli di quanto sia importante e fondamentale il tema dell’amicizia per loro, ecco che insieme con le Amministrazioni Comunali di Airuno, Brivio e La Valletta ne abbiamo fortemente voluto la realizzazione e così abbiamo creato una rete, insieme con Soroptimist International e La Sbiellata Sanzenese, dunque una collaborazione tra pubblico e privato. Insieme con gli Assessori di tutti i Comuni coinvolti desideriamo ringraziare l’Associazione Soroptimist International – Club di Merate, da sempre

attenta alle tematiche per la prevenzione della violenza, non solo perché il progetto è stato in gran parte finanziato da loro, ma anche per avere ideato e preparato un gadget a riguardo per i partecipanti”.

Soddisfatto il Soroptimist

Dal canto suo Carla Bonanomi, presidente del Club, aggiunge: “È una delle nostre missioni aiutare le ragazze ed i ragazzi a non dimenticare mai che l’amore ed il rispetto devono sempre viaggiare a braccetto”. Per partecipare non è necessario prenotare. Per informazioni contattare la biblioteca di Olgiate Molgora: 039 9911254 -biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it