Teatro della Società, cala il sipario sulla settimana inaugurale e già si sogna la nuova stagione

Il doppio appuntamento con il Maestro Piovani ha chiuso la settimana di eventi per la riapertura del teatro: un grande successo di partecipazione

Adesso, lo sguardo è rivolto avanti: la stagione teatrale vera e propria prenderà il via il prossimo 24 gennaio 2026

LECCO – Si è chiusa ieri sera, 8 dicembre, la settimana di eventi promossa dal Comune per celebrare la riapertura del Teatro della Società di Lecco, restituito al pubblico dopo otto lunghi anni di chiusura. Il sipario si è riabbassato su una festa che ha riconsegnato alla città uno dei suoi luoghi culturali più cari, e l’ha fatto con stile.

Gli ultimi due spettacoli, andati in scena domenica 7 e lunedì 8 dicembre alle 21, hanno avuto come protagonista il maestro Nicola Piovani. Ma non si è trattato di un semplice concerto: “Note a margine”, come è stato battezzato l’evento, è stato un racconto in musica della vita del compositore. Attraverso note magistralmente eseguite al pianoforte, accompagnate da sassofono, contrabbasso e percussioni, Piovani ha ripercorso oltre quarant’anni di carriera, ricordando incontri, esperienze, film e spettacoli che hanno lasciato un segno profondo — sia in Italia che all’estero.

La settimana di celebrazioni per l’inaugurazione è stata un vero successo: i posti disponibili (tutti gli spettacoli erano gratuiti) sono andati esauriti in pochissimi giorni e l’affluenza è stata importante: si stimano circa tremila presenze complessive. Sul palco del Sociale si sono alternate musica sinfonica, balletto, danza contemporanea, teatro in prosa e spettacoli per ragazzi, un programma pensato per coinvolgere tutti, dai giovani alle famiglie.

Durante la settimana sabato 6 dicembre, all’interno del Teatro, è tornata anche la tradizionale cerimonia di consegna delle civiche benemerenze per la festa di San Nicolò. Quest’anno i riconoscimenti sono stati assegnati a tre cittadini distintisi per il loro impegno civile alla memoria: Andrea Invernizzi, Plinio Agostoni e Vico Valassi. Un momento di grande significato simbolico che ha ulteriormente richiamato l’attenzione sull’importanza del Teatro come spazio comunitario.

Un’espressione semplice come “buona la prima” sembra perfetta per riassumere l’esito di questa settimana d’inaugurazione: tensione positiva, attesa, entusiasmo e un verdetto unanime: il Teatro è tornato a vivere, e resterà vivo. Il pubblico ha risposto con entusiasmo; la città ha mostrato di avere fame di cultura, compagnia, condivisione.

Adesso, lo sguardo è rivolto avanti: la stagione teatrale vera e propria prenderà il via il prossimo 24 gennaio 2026, con il teatro in prosa (i cui abbonamenti sono andati sold out in poco più di 24 ore). Il cartellone è curato dalla Fondazione Teàrte Lecco (QUI TUTTO IL PROGRAMMA) nata proprio insieme al ‘nuovo’ Teatro della Società.

Se la settimana d’inaugurazione è stato un prologo così intenso, il sipario che si alzerà a gennaio sembra destinato a regalare emozioni degne delle attese.