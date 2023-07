Teatro della Società: tutto esaurito per le visite guidate

Esauriti in pochi giorni i posti messi a disposizione per le visite al cantiere del Teatro della Società in occasione della Notte Bianca

“E’ la conferma di quanto i lecchesi siano affezionati al loro teatro”

LECCO – Esauriti in una settimana i posti messi a disposizione per le visite al cantiere del Teatro della Società inserite a calendario per sabato 15 luglio, in occasione della Notte bianca di Lecco.

Cinque percorsi guidati all’interno dell’edificio ottocentesco che il Comune di Lecco sta restaurando, nella pausa che divide il blocco degli interventi effettuati con il primo lotto e quello che partirà a breve e porterà, negli intenti dell’Amministrazione, alla chiusura definitiva del cantiere entro la fine del prossimo anno.

“La risposta della cittadinanza a questa iniziativa – commentano gli assessore al Patrimonio Maria Sacchi e alla Cultura Simona Piazza – dimostra l’attenzione, la curiosità, l’interesse e l’attaccamento dei lecchesi al nostro teatro, un bene architettonico e un’istituzione culturale che la città ama e non vede l’ora di scoprire in quella che sarà la sua nuova veste”.

Prosegue infatti di pari passo la raccolta fondi attraverso Art bonus e il Fondo per il rilancio del Teatro della Società costituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese, che servirà a finanziare il recupero delle decorazioni ottocentesche rinvenute durante la prima tranche di lavori, il restauro dei palchetti, delle porte e del sipario storico, il nuovo impianto di illuminazione e le sedute della platea. Durante la visita, della durata di circa 45 minuti, sarà possibile accedere alla struttura in una modalità ordinariamente non consentita ai visitatori, saranno illustrati gli interventi effettuati, la bonifica e il recupero dell’acrilico di Orlando Sora, i nuovi impianti tecnologici e le decorazioni ottocentesche rinvenute nel ridotto e nel foyer e sarà fornito un aggiornamento sugli interventi previsti dal secondo lotto.

Maggiori informazioni sul sito teatrosocietalecco.it