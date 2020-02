Teatro Invito presenta “In capo al mondo – In viaggio con Walter Bonatti”

Appuntamento sabato 15 febbraio allo Spazio Teatro Invito

“Vogliamo raccontare la sua vita ma la filosofia di un personaggio unico”

LECCO – “Lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo”, così avrebbe detto Walter Bonatti. Uno dei più grandi alpinisti di sempre, l’ultimo grande esploratore.

“Noi vogliamo raccontare la sua vita ma soprattutto la filosofia di un personaggio unico e speciale, che ha cercato di superare i propri limiti come non solo il campione, ma ogni uomo dovrebbe fare. In capo al mondo regala il fascino dell’avventura e delle conquiste, le esplorazioni nella natura selvaggia, ma è soprattutto un omaggio alla montagna. Un attore e un musicista ci guidano nella più coraggiosa delle spedizioni: la realizzazione dei sogni di un uomo libero”.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 15 febbraio alle 21 presso lo Spazio Teatro Invito (via Ugo Foscolo). Ingresso posto unico: 9 euro. Biglietti in vendita anche online sul sito Vivaticket.it. Prenotazione consigliata: segreteria@teatroinvito.it. Tel. 0341 1582439 (lun – ven 9.30/13).