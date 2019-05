Presentata nella sede di Acel Energie la rassegna curata da Teatro Invito

Dal 1° giugno al via la 14^ edizione: 12 amministrazioni coinvolte e 14 spettacoli in scena

LECCO – Presentata oggi pomeriggio, martedì, la 14^ edizione della rassegna “I luoghi dell’Adda” curata da Teatro Invito. Nella cornice della sede lecchese di Acel Energie, main sponsor dell’evento, il direttore artistico Elena Scolari ha presentato il ricco calendario di spettacoli.

“Fino a qualche hanno fa questa rassegna era considerata la sorella minore de ‘L’ultima luna d’estate’, invece col tempo ha acquisito una sua fisionomia e una comunità che la segue – ha detto Scolari -. Dal 1° giugno al 7 luglio saranno proposti 14 spettacoli, quasi tutti a ingresso gratuito, realizzati con il supporti di amministrazioni comunali e associazioni del territorio”.

Saranno protagoniste alcune delle compagnie più in auge nel panorama teatrale provenienti da diverse regioni d’Italia: Puglia, Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Veneto. Una rassegna che nelle scorse stagioni ha fatto segnare una media di 2500 spettatori e che, ogni volta, è capace di proporre alcune novità.

“Un appuntamento fisso del nostro territorio, una manifestazione importantissima che coinvolge un sacco di protagonisti e articolata su un programma intenso – ha detto il presidente di Acel Energie Giovanni Priore -. La rassegna, oltre a essere seguita da un pubblico notevole, è un modo particolare per far conoscere le bellezze del nostro territorio”.

“Dove c’è cultura ci sono civiltà e capacità di stare insieme – ha detto il presidente della Provincia Claudio Usuelli -. La provincia cercherà sempre di dare il suo appoggio”.

Presente Gianfranco Brivio consigliere del comune di Robbiate, ente capofila: “La rassegna gode di un successo elevato ed è molto importante per valorizzare il nostro territorio”. Sulla stessa linea Cristina Valsecchi, assessore del comune di Calolzio: “Una rassegna molto interessante per far scoprire alla gente il nostro territorio. Un grazie ad Acel per l’attenzione che riserva alle iniziative del territorio e un grazie all’organizzazione: per noi è un piacere partecipare”.

Alcuni spettacoli necessitano della prenotazione. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA TEATRALE.