Si comincia venerdì 27 novembre al Teatro De André con Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia

Lunedì 30 novembre spazio a “Tante di me”, martedì 1 dicembre a “Otello”

MANDELLO DEL LARIO – Teatro, riflessione sulle relazioni e opera lirica: sono tre gli appuntamenti culturali promossi dall’Amministrazione comunale di Mandello del Lario in programma nei prossimi giorni. Si parte venerdì 27 novembre con la commedia “Strappo alla regola”, interpretata da Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia. Lunedì 30 novembre sarà invece la volta di “Tante di me”, evento-spettacolo di Irene Riva inserito nelle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Martedì 1 dicembre, infine, un incontro accompagnerà il pubblico alla scoperta di “Otello”, il capolavoro di Giuseppe Verdi che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala.

Il primo appuntamento è fissato alle 21 al Teatro Fabrizio De André, in piazza Leonardo da Vinci, dove andrà in scena “Strappo alla regola”, commedia scritta e diretta da Edoardo Erba. Accanto alle due protagoniste, lo spettacolo prevede la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma.

La storia parte da una domanda: che cosa succederebbe se un personaggio decidesse di uscire dal film per sottrarsi al proprio destino? È quello che accade a Orietta, che, fuggita dallo schermo, trova nella maschera del cinema una complice inattesa. Ne nasce una commedia ironica e surreale sul desiderio di cambiare la propria storia e sulla possibilità di scegliere il proprio destino.

Il biglietto costa 30 euro, prevendita compresa. L’acquisto è possibile online sul sito di Vivaticket e all’Ufficio Cultura di via Manzoni 44/3, aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. In caso di posti ancora disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro la sera dello spettacolo, dalle 20.15 alle 20.50. Non è ammesso il pagamento in contanti.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 30 novembre, alle 21, nella Sala Civica di via Dante Alighieri 47. Al centro della serata ci sarà “Tante di me”, evento-spettacolo di Irene Riva, proposto nell’ambito delle iniziative comunali per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La rappresentazione si sviluppa attraverso la lettura di alcune pagine di diario che raccontano un innamoramento. A dare voce alla protagonista sarà Ornella Mariani, insegnante di disegno e grafica, giornalista e gallerista a Milano, che accompagnerà la lettura con approfondimenti di carattere psicologico, psicanalitico e letterario.

Il tema centrale è quello delle emozioni, utilizzate come chiave per esplorare le diverse sfaccettature dell’amore e stimolare anche il coinvolgimento maschile nell’espressione dei sentimenti. L’obiettivo è promuovere relazioni in cui maschile e femminile non siano considerati categorie contrapposte, ma dimensioni capaci di incontrarsi nel riconoscimento reciproco.

Riva, già insegnante elementare e formatrice, ha lavorato anche nel giornalismo televisivo e nel sociale, occupandosi di integrazione dei minori immigrati. Dal 2003 si dedica alla scrittura e oggi presiede l’associazione ODV “Femminile presente”, impegnata nella promozione della parità tra i codici maschili e femminili.

“Sarà una serata in cui una donna si specchia affinché altre si possano riconoscere. Riflettendo sul sé, scoprendo il proprio valore e la ricchezza che possono offrire agli altri, le donne saranno pronte a candidarsi a relazioni paritarie, complementari nella diversità e identiche nella reciprocità. Mai saranno suddite, ma compagne di vita”, spiega l’autrice.

L’iniziativa, sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera, vuole contribuire a costruire una cultura del rispetto e della parità, attraverso la decostruzione degli stereotipi e la promozione di relazioni sane, fondate sul riconoscimento reciproco.

Il terzo appuntamento è fissato per martedì 1 dicembre, alle 18, nella Sala del Consiglio di piazza Leonardo da Vinci. L’Amministrazione comunale propone un incontro introduttivo dedicato a “Otello” di Giuseppe Verdi, l’opera che il 7 dicembre 2026, alle 18, inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala di Milano, con una rappresentazione trasmessa in diretta televisiva dalla Rai in mondovisione.

A guidare il pubblico sarà il dottor Alvaro Vaccarella, appassionato e cultore di opera lirica. Attraverso la proiezione di immagini e l’ascolto di brevi sequenze musicali, il relatore accompagnerà i partecipanti alla scoperta della trama, dei personaggi e delle sfumature drammaturgiche del capolavoro verdiano. Un percorso pensato sia per chi conosce già l’opera sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della lirica.

L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire il ruolo del libretto, firmato da Arrigo Boito, tra gli elementi che contribuirono al successo dell’opera. L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non seguirà la Prima della Scala ma desidera conoscere più da vicino uno dei grandi titoli del repertorio operistico.

“Siamo davvero contenti di avere con noi il dottor Vaccarella per un’occasione come questa. Prepararci insieme alla Prima della Scala, grazie alla sua passione e alla sua competenza, è un bel modo per avvicinare tutti all’opera lirica”, commenta l’assessore alla Cultura Doriana Pachera.