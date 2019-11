Teatro. Paolo Ruffini domani sera sul palco a Mandello

Il “Paolo Ruffini Show” arriva al De André di Mandello

L’evento è parte della rassegna “Circuiti spettacolo dal vivo”

MANDELLO – Non sarà un semplice spettacolo, perché il protagonista non sa restare fedele alle righe di un copione e l’improvvisazione prenderà il sopravvento: Paolo Ruffini sbarca a Mandello con il suo ‘show’ in programma domani (venerdì) alle 21 al Teatro Comunale De André.

L’evento è parte della Rassegna Provinciale “Circuiti spettacolo dal vivo” ed è organizzato dall’amministrazione comunale.

Lo spettacolo

L’attore e conduttore televisivo (tra i programmi più noti c’è “Colorado” da lui condotto con Belèn Rodriguez) porta a Mandello un happening comico che partirà dal pubblico, dall’umore che c’è in sala, e si svilupperà in un varietà dalla comicità esilarante, che lascerà spazio a momenti di riflessione ma con un approccio all’insegna della leggerezza.

Un grande “One Man Show” scandito dal carisma, dall’autenticità e dalla comicità irriverente di Paolo Ruffini, padrone di casa d’eccezione in grado di creare un mix perfetto tra suggestivi monologhi e partecipazione del pubblico.

Si parlerà di cinema, con un sorprendente monologo da costruire all’impronta con i suggerimenti del pubblico, e non mancano le proiezioni dei famosi doppiaggi di spezzoni di film in vernacolo livornese.

Acquistare i biglietti

I biglietti, ancora disponibili, sono in vendita presso l’Ufficio Cultura – Via Manzoni 44/3: questo pomeriggio e venerdì per tutto il giorno, con la possibilità di acquistarli la sera dello spettacolo presso biglietteria del teatro dalle ore 20.00.