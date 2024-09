TEDx Lecco: svelati altri 4 speaker dell’edizione 2024

Dule, Atchugarry, Xinaris e Donti si affiancano ai già svelati Scorza e Belotti

LECCO – A meno di un mese dall’atteso evento, l’atmosfera a Lecco si carica di aspettative per la seconda edizione del TEDxLecco, in calendario per sabato 28 settembre presso il Teatro Cenacolo Francescano. Con l’avvicinarsi della data, cresce l’entusiasmo del pubblico e i biglietti stanno andando a ruba, per l’appuntamento culturale che si preannuncia come uno degli eventi più stimolanti dell’anno.

Il tema di quest’anno, “Essere Umani – Al Cuore della Nostra Unicità”, promette di portare i partecipanti in un viaggio profondo e ricco di riflessioni sulla complessità e la bellezza dell’essere umano. Un tema quanto mai attuale, in un’epoca in cui l’umanità si confronta con sfide senza precedenti, dalla rapidissima evoluzione tecnologica alla continua ricerca di prestazioni sempre più elevate. In questo contesto, il TEDxLecco 2024 si propone di riscoprire e celebrare ciò che ci rende unici, invitandoci a riflettere sulle nostre imperfezioni come fonte di forza e autenticità.

Il palcoscenico vedrà alternarsi 8 speaker e performer d’eccezione, ciascuno dei quali offrirà una prospettiva unica sull’essenza dell’essere umano. Tra i nomi recentemente svelati di Guido Scorza e Claudio Belotti, ecco altri 4 protagonisti del TEDxLecco 2024 che promettono di arricchire l’evento con interventi tanto diversi quanto complementari.

Dule Xhuliano, comico e scrittore, porterà il pubblico a riflettere sul ruolo del riso nella nostra esistenza, sottolineando come l’ironia e la capacità di ridere siano elementi distintivi dell’umanità. “L’unico animale che ride è l’essere umano”, ha affermato Xhuliano, invitando a considerare il valore comico della vita come una prospettiva unica e irrinunciabile.

Dal mondo dell’arte, Pablo Atchugarry, scultore uruguaiano di fama internazionale e residente a Lecco, offrirà una visione più ampia e interconnessa dell’essere umano all’interno dell’ecosistema. Le sue opere astratte, presenti in numerose collezioni pubbliche e private, sono un invito a riscoprire la libertà e la creatività che nascono dal rispetto dell’equilibrio naturale di cui siamo parte.

A rappresentare il settore della ricerca scientifica, Christodoulos Xinaris, coordinatore delle ricerche presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, guiderà gli spettatori in un viaggio affascinante dalla formazione della vita all’evoluzione della coscienza umana. Un percorso che metterà in discussione le nostre convinzioni più radicate su libero arbitrio e realtà.

Infine ma non da ultimo, Nicola Donti, ricercatore e appassionato di discipline umanistiche, esplorerà le connessioni profonde tra filosofia, psicologia, arte, letteratura e scienza. Il suo intervento, intitolato “L’uomo: un meraviglioso errore”, si preannuncia provocatorio, invitando il pubblico a rivedere il proprio punto di vista sull’esistenza e sulle sfide che affrontiamo quotidianamente.

L’evento, che si svolgerà dalle 14:00 alle 18:00, sarà un’occasione unica per connettersi, ispirarsi e condividere idee che possono davvero fare la differenza.

