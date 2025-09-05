TEDxLecco 2025 porta sul palco otto voci per “Oltre la distanza”

Sabato 27 settembre alle 14 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco

Dalla musica contemporanea al gaming, dalla divulgazione storica alla comicità: un parterre variegato per il pubblico lecchese

LECCO – Otto storie, otto prospettive, un unico filo conduttore: trasformare il divario in possibilità. È lo spirito che animerà la terza edizione di TEDxLecco, in programma sabato 27 settembre alle 14 al Teatro Cenacolo Francescano, dove il pubblico sarà invitato a riflettere sul tema “Mind the Gap – Oltre la distanza”.

Sul palco si alterneranno personalità provenienti da mondi molto diversi. Dal talento musicale di Mattia Morleo, compositore di musica classica contemporanea seguito a livello internazionale, alla comicità di Tiziano La Bella, capace di trasformare una risata in occasione di riflessione. Ci sarà anche Carlo Rinaldi, Director Marketing & Communications di Humans.tech, da anni impegnato a rendere la tecnologia accessibile, insieme a Eleonora Voltolina, giornalista e fondatrice de La Repubblica degli Stagisti, che da sempre dà voce ai giovani.

Sul versante manageriale arriverà a Lecco Silvia Gallitto, Deputy CEO di Sistech, impegnata a favorire l’inclusione delle donne rifugiate nel digitale. Dal mondo del gaming interverrà invece Massimiliano Stazi, noto come Save a Gamer, content creator con oltre 300.000 iscritti, mentre il teatro sarà rappresentato da Marta Martinelli, attrice e regista che porta l’arte come strumento di connessione. A completare il parterre ci sarà Fiorella Elisa Georgel, divulgatrice storica e volto del canale YouTube “Fiore”, capace di intrecciare passato e presente con un linguaggio immediato.

La conduzione sarà affidata a due volti già apprezzati lo scorso anno: Massimo Lo Nigro Nicolosi, autore e conduttore di Non Stop News su RTL 102.5, e Ludovico Antonelli, Key Account Manager di Checkpoint Systems Italia ed ex speaker radiofonico.

“Annunciare il parterre di speaker è sempre uno dei momenti più emozionanti, perché significa dare un volto e una voce al tema che accompagna l’edizione. Ognuno di loro porterà a Lecco uno sguardo unico, capace di ispirare il pubblico e di trasformare la distanza in un’opportunità di incontro”, ha dichiarato Andrea Pontiggia, licenziatario TEDxLecco.

L’appuntamento rappresenta per la città non solo un evento culturale, ma anche un’occasione per incontrarsi attorno a idee capaci di generare impatto. Gli ultimi biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com/it/biglietti/tedxlecco-mind-the-gap: un posto in sala significa vivere dal vivo un momento in cui il futuro non è solo raccontato, ma si può quasi toccare.

A sostenere l’edizione 2025 ci sono Gruppo Sfera, Fondazione Arturo Gilardoni, Autotorino, Venerota, Digitec, Gattinoni Viaggi, Rebel Dynamics e Badesign. Lecconotizie.com è tra i media partner dell’evento.