TEDxLecco: arriva il primo evento ‘Versus, evolviamo attraverso il conflitto’

Doppia location in Sala Don Ticozzi e al Politecnico di Lecco (in streaming)

Sabato 4 novembre con TEDxLecco il conflitto trasformato in opportunità

LECCO – TEDxLecco annuncia il suo primo evento, intitolato ‘Versus, evolviamo attraverso il conflitto’. Questa stimolante iniziativa di respiro internazionale si propone di esplorare il tema del conflitto in tutte le sue sfaccettature, rivelando l’essenza delle molteplici forme che esso assume nella nostra vita quotidiana.

A fare da palcoscenico sarà la Sala Don Ticozzi di Lecco e non solo: l’evento sarà infatti trasmesso in streaming tramite Watch Party al Politecnico di Lecco, offrendo sorprese speciali ai partecipanti in entrambi i luoghi. Doppia location per un’occasione imperdibile di amplificare messaggi e valori positivi in tutto il territorio lecchese. Il tutto accadrà sabato 4 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, momento in cui TEDxLecco cercherà di trasformare il conflitto in opportunità.

Il conflitto è un elemento inevitabile dell’esistenza umana, nasce dall’emergere della diversità e rappresenta uno strumento relazionale attraverso il quale ogni individuo dichiara la propria esistenza. Questo evento offre un’opportunità unica per diventare consapevoli del proprio punto di vista, cercare di affermare il proprio essere nel mondo e dare un senso alle esperienze vissute.

Ad analizzarlo saranno speaker eccezionali come:

Alessandro Piva, Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di Milano Mirko Campochiari, Storico Militare e Analista Militare Renato Minutolo, Autore comico e stand-up comedian Davide Mazzanti, Allenatore e Formatore Chiara Luzzana, Compositrice italiana Alberto Cavalli, Direttore Generale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Milano Sebastiano Zanolli, Scrittore e Formatore

Come acquistare i biglietti

I biglietti per il Main Stage (presso Sala Ticozzi) saranno disponibili su ciaotickets a partire da Lunedì 9 Ottobre alle ore 18:00.

Biglietti disponibili al costo di 40€ ciascuno;

Biglietti disponibili al costo di 10€ ciascuno.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale LEC – Liberi Esploratori Culturali. Per ulteriori informazioni sul team organizzativo, si prega di visitare il sito web ufficiale all’indirizzo https://www.tedxlecco.it/team/.

Cos’è TED

TED è un’organizzazione non-profit nata nel 1984 in California. È una conferenza che si svolge ogni anno a Vancouver e si impegna a sostenere idee che cambiano il mondo attraverso iniziative molteplici. Invita i più influenti pensatori per condividere interventi attraverso un discorso di massimo 18 minuti.

Negli anni ha visto sul proprio palco persone come: Bill Gates, Elizabeth Gilbert, Papa Francesco, Elon Musk, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Brian Greene, Isabel Allende e Bono Vox. L’animo di TED è riassunto nella frase: “Spread ideas, foster community and create impact”. Condividendo idee accendiamo il desiderio di cambiare il mondo, il modo di viverlo e di abitarlo.

Cos’è TEDx

Nello spirito di Ideas worth spreading (Idee che meritano di essere diffuse), l‘organizzazione non-profit TED ha creato TEDx. TEDx è un programma di eventi locali non-profit, organizzati e autofinanziati che riuniscono persone per condividere un’esperienza simile a quella di TED. Per condurre un TEDx, è fondamentale ottenere l’approvazione e la licenza dall’organizzazione TED. Sebbene TED fornisca linee guida generali, gli eventi TEDx sono autonomamente organizzati e gestiti. Ogni TEDx segue il formato dell’evento annuale di Vancouver e tutti gli interventi svolti sono registrati e caricati sul canale internazionale TEDx di YouTube, al quale sono iscritti 16 milioni di persone.