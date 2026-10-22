Telethon e solidarietà, Ilaria Villa ospite a Bellano per i 20 anni del Cinema

La direttrice generale della Fondazione Telethon dialogherà con lo scrittore Andrea Vitali

Appuntamento lunedì 26 ottobre alle 21 al Cinema di Bellano

BELLANO – Bellano rinnova il proprio impegno a favore della ricerca scientifica e della solidarietà con un incontro che mette al centro le malattie genetiche rare, l’innovazione terapeutica e il valore della partecipazione collettiva. Lunedì 26 ottobre, alle 21, il Cinema di Bellano ospiterà Ilaria Villa, direttrice generale della Fondazione Telethon, per una serata che la vedrà dialogare con lo scrittore bellanese Andrea Vitali. L’ingresso sarà libero.

L’appuntamento rientra nelle iniziative organizzate per celebrare i 20 anni del Cinema di Bellano e prosegue il programma di incontri che ha già visto protagonisti, nei mesi scorsi, Giacomo Poretti e Francesca Fialdini. Il confronto con Villa sarà l’occasione per ripercorrere il suo percorso professionale e approfondire il lavoro di una fondazione impegnata a finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare e a trasformare i risultati scientifici in opportunità terapeutiche per i pazienti.

Laureata in Economia all’Università di Siena, Villa ha maturato una lunga esperienza manageriale nel settore farmaceutico, lavorando in realtà multinazionali come Zambon, UCB e Roche. Nel corso della carriera ha contribuito allo sviluppo e al lancio di farmaci e terapie innovative in diverse aree, tra cui epilessia, neuroinfiammazione e immunologia.

Nel settembre 2024 è stata nominata direttrice generale della Fondazione Telethon. Nel 2026, secondo quanto riportato nel materiale di presentazione dell’incontro, è stata inoltre inserita tra le cento figure più influenti a livello mondiale nel settore sanitario dalla classifica TIME100 Health della rivista TIME.

Il dialogo con Andrea Vitali, che per oltre venticinque anni ha esercitato la professione di medico di medicina generale a Bellano, offrirà l’opportunità di affrontare le sfide della ricerca biomedica e il valore della collaborazione tra ricercatori, professionisti sanitari e imprese. Un confronto che, partendo dall’esperienza di Villa, allargherà lo sguardo sulla necessità di rendere accessibili le innovazioni scientifiche alle persone che ne hanno bisogno.

Bellano e Telethon, un legame costruito nel tempo

La serata assume un significato particolare per la comunità bellanese, che negli anni ha consolidato il proprio rapporto con la Fondazione Telethon attraverso iniziative di raccolta fondi e attività di sensibilizzazione a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Tra gli appuntamenti che caratterizzano il calendario locale c’è Bellano’s Got Talent, manifestazione prenatalizia articolata in due serate di spettacolo e intrattenimento, durante le quali talenti emergenti si esibiscono a sostegno della causa. L’iniziativa registra ogni anno il tutto esaurito.

A luglio è invece la Bellano Telethon Cup, organizzata dalla Polisportiva Bellano e giunta alla quarta edizione, a riunire sport, musica, gastronomia e divertimento in due giornate che coinvolgono atleti, famiglie e volontari.

Anche il Cinema partecipa alla raccolta fondi, destinando alla causa il ricavato di una proiezione dedicata a un film d’animazione. A questo si aggiunge l’attività dei cittadini volontari impegnati nella vendita di prodotti solidali Telethon in occasione di San Valentino, Pasqua e Natale. L’intero ricavato di queste iniziative viene devoluto al Coordinamento Provinciale Telethon di Lecco.

Un impegno che, secondo il sindaco Antonio Rusconi, rappresenta uno dei tratti distintivi della comunità: “Bellano si distingue per la generosità dei suoi cittadini: in rapporto al numero di abitanti, è indicato come uno dei comuni più solidali d’Italia, con una media di circa 7 euro donati annualmente per abitante. Un risultato che testimonia il forte legame tra il territorio e la missione di Fondazione Telethon, sostenuto negli anni da iniziative, associazioni, volontari e cittadini che contribuiscono concretamente al finanziamento della ricerca sulle malattie genetiche rare”.

Sulla stessa linea il coordinatore provinciale di Telethon Renato Milani, che ha definito Bellano “la capitale italiana della solidarietà”. Un riconoscimento che richiama il contributo dei cittadini, il lavoro dei volontari e la collaborazione tra associazioni, realtà culturali e istituzioni locali.

L’incontro con Ilaria Villa è organizzato in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Telethon di Lecco e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ONLUS.

Per informazioni è possibile contattare l’Infopoint comunale all’indirizzo infopoint@comune.bellano.lc.it o al numero 0341 1570370.