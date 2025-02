Telethon. Matia Bazar a Lecco per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

L’esibizione si terrà il 28 febbraio alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano

Un evento che unisce il cuore della musica italiana con la solidarietà

LECCO – Sta per arrivare un appuntamento imperdibile tra le prime iniziative dell’anno: la 34° edizione della Maratona Telethon 2025. Da ben 34 anni, Telethon organizza centinaia di eventi in tutta la provincia di Lecco, con un obiettivo comune: offrire nuove speranze di cura per i pazienti e le loro famiglie colpiti dalle oltre 7 mila malattie genetiche rare finora identificate.

Un appuntamento imperdibile con i Matia Bazar, che si esibiranno in un concerto interamente live in acustico, ripercorrendo i loro 50 anni di storia, un cammino che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana. Dopo vari cambiamenti nel corso del tempo, la band si presenta con una formazione rinnovata, guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce, e Luna Dragonieri come voce solista.

L’impostazione artistica rimane fedele alla formula originale: quattro musicisti che si intrecciano perfettamente con le melodie vocali della cantante. Attesissimo ospite della serata sarà Piero Cassano, autore, compositore, musicista e produttore genovese, nonché uno dei fondatori storici dei Matia Bazar.

Ma la serata vedrà anche la partecipazione straordinaria di Cecilia Larosa, giovane e talentuosa cantautrice. Le sue competenze artistiche si arricchiscono grazie a master e stage, alcuni dei quali sotto la guida del vocal coach Albert Hera, e dai suoi attuali studi di specializzazione in Canto Pop-Rock presso il Conservatorio “S. Giacomantonio’ di Cosenza”.

La serata, patrocinata dal Comune di Lecco, ha come obiettivo il sostegno alla ricerca per le malattie genetiche rare promossa da Telethon. L’organizzazione dell’evento è affidata alla regia di Oscar Masciadri, da sempre promotore di spettacoli di altissimo livello.

I biglietti si possono acquistare sul sito www.nonsoloturismo.net