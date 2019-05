Teocoli e Bertolino nel palinsesto della 3^ Rassegna Teatrale di Mandello

Tempo di lettura: 2 minuti

“Vivi il teatro, vivi le emozioni” lo slogan che accompagna la rassegna

Aperta la campagna abbonamenti, sette gli spettacoli in programma

MANDELLO – “Vivi il teatro, vivi le emozioni” è lo slogan della Terza Rassegna teatrale di Mandello del Lario che si terrà al Teatro Fabrizio de Andrè.

Edizione che vede il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, l’organizzazione della ProLoco e la direzione artistica di Oscar Masciadri della agenzia di organizzazione eventi Idea in Più.

Una rassegna formata da sette spettacoli che avrà inizio il prossimo 12 ottobre con uno degli artisti comici più amati d’Italia Teo Teocoli con lo spettacolo “Tutto Teo”. Segue il 17 Novembre un divertente spettacolo di prosa “Alle 5 da me” con Gaia de Laurentis e Ugo Dighero. Il 12 Gennaio Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cuccinotta e Michela Andreozzi porteranno in scena lo spettacolo “Figlie di Eva”.

Calcheranno il palco del teatro De Andrè l’1 Febbraio altri due artisti molto affermati Ettore Bassi e Simona Cavalli con lo spettacolo “Mi amavi ancora”, mentre il 15 febbraio un altro artista top Enrico Bertolino con il nuovo spettacolo “Instant Theatre”. Penultimo appuntamento il 14 marzo con i Trejolie e lo spettacolo “Illogical Show”, i Trejolie sono noti al pubblico televisivo per avere vinto l’edizione 2017 di Italia’s Got Talent.

A chiudere la stagione sarà un nuovo lavoro di Gisella Bono con la compagnia Arco Iris teatro che porterà in scena una commedia brillante con tinte di noir del drammaturgno uruguayano Jacobo Lansgner. La rassegna prevede una ed campagna abbonamenti (già in corso) è possibile acquistare direttamente on-line sul sito www.ideainpiu.it oppure rivolgersi direttamente alla ProLoco di Mandello del Lario, tutti i posti sono numerati, il costo abbonamento è di 130 euro e sarà possibile acquistare fino al 27 settembre, mentre i biglietti per i singoli spettacoli sarà possibile acquistarli sempre con le stesse modalità dal 30 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al n. 3339363281