Terziario Donna, successo per la rassegna “Donne sullo schermo”

LECCO – Si è chiuso con un’ottima risposta da parte del pubblico “Donne sullo schermo”, il breve percorso cinematografico voluto dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, con il coinvolgimento del cinema teatro Nuovo Aquilone di Lecco che ha ospitato i due film scelti.

Dopo il sold out per “C’è ancora domani”, programmato giovedì 7 marzo, anche “Barbie”, proiettata venerdì 8 marzo, ha avuto una buona partecipazione. Soddisfatta la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori presente a entrambe le serate: “Siamo davvero contente per la riuscita di questa iniziativa: la proposta è piaciuta e i due film, molto diversi tra loro, hanno indubbiamente riscosso l’attenzione del pubblico. Il nostro obiettivo come Consiglio del Terziario Donna è quello di organizzare momenti in favore delle associate perché possano crescere dal punto di vista professionale e personale. Anche noi essendo nel tessuto di Lecco volevamo fare qualcosa per la nostra città in modo da celebrare al meglio la Giornata Internazionale della Donna e abbiamo pensato a qualcosa di coinvolgente, chiedendo una mano alla direzione di Confcommercio Lecco e a monsignor Davide Milani; ringrazio entrambi per l’attenzione e la disponibilità. Il risultato di queste due serate è indubbiamente soddisfacente: ci siamo fatte conoscere e abbiamo offerto ai lecchesi due pellicole interessanti che parlano di donne”.

Come detto, giovedì 7 marzo il cinema Nuovo Aquilone è stato preso d’assalto, facendo registrare un pienone in occasione della proiezione di “C’è ancora domani”, diretto e interpretato da Paola Cortellesi. A introdurre la serata la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori, il Prevosto di Lecco monsignor Davide Milani e il critico cinematografico Gianluca Pisacane. Lo stesso Pisacane ha poi condotto il dibattito finale. In sala erano presenti anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e alcune delle componenti del Consiglio del Gruppo Terziario Donna.

Venerdì 8 marzo è stato invece proiettato “Barbie”, pluricandidato agli Oscar, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Anche questa seconda serata è stata aperta dal saluto della presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori e dalla introduzione critica di Gianluca Pisacane, che ha inoltre guidato il dibattito al termine del film. Anche in occasione della proiezione di “Barbie” erano presenti alcune consigliere del Terziario Donna lecchese.