Terzo appuntamento di Brivio a teatro con una commedia di Eduardo De Filippo

Appuntamento sabato 11 novembre al cine teatro Excelsior Flavio Mauri

In scena la Filodrammatica Gallaratese con l’intramontabile commedia “Uomo e galantuomo”

BRIVIO – Prosegue la stagione teatrale organizzata dalla Proloco di Brivio in collaborazione con la compagnia Ronzinante di Merate.

Sabato 11 novembre alle 21 sul palco del Cine Teatro Excelsior Flavio Mauri (Oratorio S.

Luigi), salirà la Filodrammatica Gallaratese, che già lo scorso anno presenziò con una commedia firmata da Eduardo De Filippo.

E sarà ancora un’opera dello stesso De Filippo ad accompagnare gli spettatori, ovvero

“Uomo e Galantuomo”, una commedia degli equivoci in tre atti in cui si intrecciano le vicende di don Gennaro, capocomico di una sgangherata compagnia teatrale, Bice, moglie di un nobile facoltoso da cui aspetta un figlio ma innamorata del giovane e ricco don Alberto e Viola, prima attrice, fidanzata di Gennaro e, a sua volta, incinta. Quando Alberto, saputo della gravidanza di Bice, si presenta a casa sua per chiederla in sposa

alla madre, apprende che è già sposata e, per non rovinarne la reputazione, si finge pazzo.

La vicenda si ingarbuglia ulteriormente quando si scopre che il conte, furioso per l’infedeltà della moglie ha anch’egli qualche peccatuccio da farsi perdonare e, per non pagarne le conseguenze, a sua volta, si finge matto. A questo punto don Gennaro avrà una idea brillante…

Uno spettacolo effervescente che sicuramente farà divertire il pubblico.

Ma la stagione non finisce qui! La rassegna continuerà con altri spettacoli: sabato 25 novembre, la Sarabanda di Olgiate Molgora con “Artemisia Gentileschi”; sabato 13 gennaio 2024, la Bottega dei Rebardò di Roma con “Ben Hur”; sabato 10 febbraio 2024, Satiro Teatro di Treviso con “Mato de Guera”; sabato 24 febbraio 2024, la Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) con “Duello – Il gioco dell’assassino”; sabato 16 marzo 2024, Ronzinante con “To be or not to Bibbia”; sabato 6 aprile 2024, Ronzinante con “Amleto – il resto non sarà mai silenzio e, per finire, sabato 24 aprile 2024 spettacolo a sorpresa a cura della Compagnia dell’Oratorio di Brivio.

Il biglietto di ingresso singolo costa 13 euro (ridotto 11 euro per soci ProLoco, under 25, over 70.

Info e Prenotazioni:

in sede Pro Loco di Brivio (Via Cantù, 14) il sabato dalle 10.00 alle 12.30, via email

prolocobrivio@gmail.com o al numero 377.334.34.13