Tintoretto: già 1200 visitatori a pochi giorni dall’inagurazione

E’ già record di visite per la mostra sul Tintoretto a Palazzo delle Paure a Lecco

In cinque giorni di apertura oltre 1200 visitatori

LECCO – Partenza con numeri da record per la mostra “Il Mistero nell’arte – Tintoretto Rivelato” a Palazzo delle Paure di Lecco. Nei primi cinque giorni di apertura della mostra sono stati oltre milleduecento i visitatori.

Un flusso continuo di persone da venerdì scorso si sta mettendo in coda per ammirare la bellezza unica del dipinto “L’Annunciazione del doge Grimani” del maestro veneziano del Cinquecento, opera di proprietà di un collezionista privato messa a disposizione della Parrocchia San Nicolò di Lecco, che ha organizzato la mostra-evento in collaborazione con il Comune di Lecco e con il sostegno di numerosi sponsor.

“Siamo andati oltre le nostre aspettative – commenta Monsignor Davide Milani -, c’è molto interesse e curiosità intorno a questo quadro. E abbiamo ampiamente superato i mille visitatori prima ancora dell’inizio delle visite organizzate: la prima, infatti, è in programma per giovedì prossimo. Con “Tintoretto Rivelato” abbiamo colto nel segno e nel cuore non solo dei Lecchesi”.

I visitatori, infatti, provengono per la metà da Lecco e per l’altra metà dal resto della Lombardia (province di Bergamo, Brescia, Como, Monza, Milano e Mantova); non mancano visitatori anche da Roma.

Stanno avendo particolare successo anche i cataloghi e le originali magliette riproducenti l’angelo, in versione Andy Warhol con la scritta: “Are you ready?”. E a giorni arriverà anche un magnete con l’immagine simbolo della mostra e la scritta “Full of grace”: un vero e proprio augurio se pensiamo che potrà essere posizionato sul frigorifero.