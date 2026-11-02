Tiziana Ferrario a Lecco: il racconto dei giovani che lasciano l’Italia

La giornalista presenterà il suo ultimo libro “La voglia di andarsene”

Appuntamento martedì 17 novembre nella sede di Confapi Lecco Sondrio

LECCO – Un milione di giovani ha lasciato l’Italia dal 2015. Un esodo silenzioso, alimentato dalla mancanza di opportunità e dalla difficoltà di immaginare un futuro autonomo nel proprio Paese. È il fenomeno al centro di “La voglia di andarsene” (Fuori Scena), l’ultimo libro della giornalista Tiziana Ferrario, che sarà presentato martedì 17 novembre alle 18.30 nella sede di Confapi Lecco Sondrio, in via Pergola 73 a Lecco.

Il volume nasce anche da una vicenda personale: quella del figlio Edoardo, laureato in Italia e oggi al lavoro a Dubai. Un’esperienza che diventa il punto di partenza per raccontare le storie di migliaia di famiglie italiane, di madri e padri che hanno visto i propri figli partire nella speranza di trovare altrove le opportunità necessarie per costruirsi un futuro.

La presentazione sarà seguita da un momento di confronto con la stessa Ferrario, il pro-rettore del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, Marco Tarabini, e Micol Gabbioni, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio e organizzata in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco. L’incontro è aperto a tutti, previa registrazione attraverso il modulo online.

“Il fenomeno raccontato ne La voglia di andarsene è reale e molto preoccupante per il presente e il futuro del nostro Paese”, dichiara Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. “È ciò che le imprese vivono ogni giorno: trovare e trattenere personale qualificato e motivato è la sfida più complessa del momento. Competere con l’offerta delle aziende straniere è quasi impossibile, perché le condizioni di partenza, soprattutto quelle fiscali, sono molto diverse”.

L’appuntamento, sottolinea Fagioli, vuole andare oltre la presentazione editoriale: “Quella del 17 novembre non sarà una semplice presentazione di libro. Grazie alla disponibilità dell’autrice, del pro-rettore Tarabini e della vicepresidente Gabbioni, avremo l’occasione di riflettere sulle dinamiche del nostro territorio, mettendo attorno allo stesso tavolo giovani, formazione e imprese”.