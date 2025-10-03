Torna Campsirago Luogo d’Arte, la rassegna d’autunno tra teatro, musica e laboratori

Rassegna ideata e organizzata da Campsirago Residenza

Dal 5 ottobre al 20 dicembre

COLLE BRIANZA – Ideata e organizzata da Campsirago Residenza, la rassegna Campsirago Luogo d’Arte giunge al suo quarto anno e, da domenica 5 ottobre, torna con un ricco calendario di appuntamenti. La programmazione autunnale, in scena fino al 20 dicembre, propone spettacoli, performance itineranti e laboratori dedicati a famiglie, bambine, bambini e adulti.

Ritorna anche il Jazz Café di Campsirago Residenza: tre serate di musica, ascolto condiviso di vinili e concerti live a Palazzo Gambassi. Giovedì 16 ottobre, giovedì 20 novembre e sabato 20 dicembre, dalle 19, il pubblico potrà portare i propri vinili da ascoltare insieme grazie a un impianto audio d’eccezione curato e installato dal batterista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. Alle 21 la serata proseguirà con concerti live e ospiti straordinari.

Il primo appuntamento della rassegna è in programma domenica 5 ottobre con Sentieri della Libertà, una camminata dedicata ai percorsi della Resistenza sul Monte di Brianza, organizzata dall’Associazione Monte di Brianza in collaborazione con Campsirago Residenza e A.N.P.I. Lecco.

Il ritrovo è fissato alle 8:30 in località Squadra di Mondonico, a Olgiate Molgora, da cui partirà il cammino che condurrà i partecipanti fino al borgo di Campsirago. All’arrivo, Campsirago Residenza propone letture e testimonianze con gli interventi degli storici Alberto Magni e Anselmo Brambilla. La giornata si concluderà con un momento conviviale, accompagnato da un rinfresco e da musica dal vivo.

Gli appuntamenti a Campsirago Residenza proseguono giovedì 16 ottobre con Vengo anch’io!, spettacolo-concerto di Teatro Invito nell’ambito del Jazz Café. Accompagnato da un trio di jazzisti d’eccezione, Luca Radaelli rievoca l’atmosfera vibrante della Milano degli anni ’60 e ’70, celebrando l’indimenticabile gruppo di amici e colleghi formato da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo, insieme ad altri protagonisti di quella scena: Nanni Svampa, Ivan Della Mea, Giorgio Strehler, Beppe Viola, Alda Merini.

Tra canzoni e testi, Radaelli interpreta storie che ancora oggi risuonano attuali, popolate da personaggi eccentrici e marginali: i teddy-boys, i balordi, i “terun” di allora che ricordano gli immigrati di oggi. Non mancano brani in prosa e in poesia, dall’ironia tagliente del Signor G alla comicità popolare del Mistero buffo, intrecciati a un racconto della Milano di quegli anni, tra fascino e memoria, con tanto di divertente lezione di dialetto meneghino.

Un caleidoscopio di figure indimenticabili, la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti, l’Armando, per un viaggio tra canzonetta e letteratura, teatro e divertissement, satira e nostalgia. Con Luca Radaelli (voce), Maurizio Aliffi (chitarra), Luca Pedeferri (fisarmonica), Enrico Fagnoni (contrabbasso).

Domenica 19 ottobre la rassegna partecipa, come ogni anno, alla Festa della Burolla di Campsirago con due spettacoli speciali. Alle 10 Campsirago Residenza propone la performance itinerante Alberi maestri, che accompagna il pubblico da Mondonico a Campsirago in un viaggio poetico, sonoro ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi.

Nel pomeriggio andrà in scena Le avventure di signor bastoncino. Tra gli alberi, al di là del fiume di Pandemonium Teatro, uno spettacolo dedicato a bambine e bambini dai 3 anni. Liberamente ispirato al libro per l’infanzia Bastoncino di Julia Donaldson, racconta con delicatezza e ironia l’importanza di riconoscere e valorizzare la propria identità, unica e insostituibile.

La rassegna Campsirago Luogo d’Arte entra nel vivo, sabato 8 e domenica 9 novembre, con un intenso programma di spettacoli e laboratori dedicati ai più piccoli, oltre allo spettacolo per adulti Vietato innamorarsi di Qui e Ora Residenza Teatrale e La Confraternita del Chianti.

Si comincia sabato 8 novembre con Miloemaya di Campsirago Residenza, un percorso di teatro multisensoriale pensato per i piccolissimi, da 0 a 36 mesi: musica, voce, immagini ed esperienze tattili accompagnano i neonati alla scoperta dei suoni nel loro stato originario. Lo spettacolo è proposto anche domenica 9 novembre.

Accanto agli spettacoli, Claudia Saracchi e Rossana Maggi conducono due laboratori artistici pensati per diverse fasce d’età. Sabato 8 e domenica 9 novembre va in scena BUM-TIC-TAC! Esplorazioni sonore, dedicato a bambine e bambini da 1 a 3 anni, che potranno immergersi in un ambiente ludico e sensoriale sperimentando i molteplici suoni generati da oggetti e materiali destrutturati.

Domenica 9, invece, è il turno di Astrazioni Sonore, laboratorio per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, in cui l’ascolto diventa gesto: guidati da suggestioni ispirate al grande maestro dell’astrattismo Vassily Kandinskij, i partecipanti scopriranno come dipingere la musica trasformandola in forme e colori.

Sabato 8 e domenica 9 novembre per il pubblico adulto grande attesa per Vietato innamorarsi, ultimo spettacolo fresco di debutto di Qui e Ora Residenza Teatrale e La Confraternita del Chianti: “Un gioco di ruolo performativo e partecipativo per interrogarsi sulle dinamiche relazionali del nostro quotidiano” spiegano gli organizzatori.

“In un’Italia in cui la pervasività della violenza di genere si è fatta incontrollabile, lo spettacolo immagina che lo Stato, dopo diversi tentativi infruttuosi di sensibilizzazione e repressione, promulghi il ‘Decreto Vietato innamorarsi’ – proseguono gli organizzatori – il pubblico, guidato dal Master di gioco Nicola Lorusso, è allora chiamato a partecipare proponendo diverse possibili azioni e a formulare così proposte per contrastare fenomeni ancora presenti nel nostro quotidiano nelle relazioni affettive, in famiglia, sul lavoro e nella società”.

Giovedì 20 novembre torna il Jazz Café con il suo secondo appuntamento, che avrà come ospite speciale Sergio Beercock in un live da non perdere.

La rassegna Campsirago Luogo d’Arte prosegue, sabato 22 e domenica 23 novembre, con un intenso weekend che propone tre spettacoli e due laboratori artistici dedicati alle nuove generazioni.

Sabato 22 novembre va in scena Il fiore viola, racconto tout public (dai 3 anni) in cui le ombre guidano nell’oscurità che le compone, mentre l’amore accompagna nell’illusione della perfezione: un gioco tra realtà e finzione che invita a interrogarsi sull’esistenza umana. Domenica 23 novembre è invece dedicata ai più piccoli con Atlantide di Cada Die Teatro / La Baracca – Testoni Ragazzi, spettacolo pensato per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Completano il programma due laboratori artistici ispirati alle ombre e alle marionette della tradizione indonesiana: WAJANG, per bambine e bambini dai 5 anni, e Da ombra nasce cosa…, un percorso sensoriale e ludico dedicato ai più piccoli da 1 a 3 anni.

Per il pubblico adulto, domenica 23 novembre Campsirago Residenza presenta la performance itinerante Just Walking, un viaggio dedicato al cammino, alla sua evoluzione nella storia e al suo legame con il tempo presente. Una vera e propria “biografia in cammino”, costruita attraverso testi originali e le suggestioni di grandi autori che hanno tracciato percorsi filosofici, poetici e letterari sul tema del camminare.

La rassegna autunnale si conclude sabato 20 dicembre con una giornata di festa dedicata al Natale. In programma lo spettacolo Quanto manca? di e con Stefano Pirovano (produzione Campsirago Residenza), che unisce teatro d’oggetti, teatro interattivo e animazione musicale, coinvolgendo grandi e piccoli in un clima di allegria e attesa natalizia.

Come da tradizione, non mancano i laboratori artistici di costruzione di ghirlande natalizie: alle 11 un appuntamento per le famiglie con bambini dai 3 anni, mentre alle 17 il laboratorio è pensato per gli adulti.

La giornata si conclude alle 19 con la Festa di Natale al Jazz Café di Campsirago Residenza, un momento conviviale aperto al pubblico per brindare insieme al team della Residenza, ascoltare musica e accogliere ospiti speciali a sorpresa.

La rassegna Campsirago Luogo d’Arte è realizzata da Campsirago Residenza in Partenariato Speciale Pubblico-Privato con il Comune di Colle Brianza ed è finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. L’iniziativa gode del sostegno di Fondazione Cariplo, del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, e del patrocinio della Provincia di Lecco.

Info e prenotazioni: Tel. 039 9276070 / WhatsApp 375 6700532 / info@campsiragoresidenza.it