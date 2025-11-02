Torna “Giffoni in a Day” nelle sale della comunità: 5 tappe per educare con il cinema

Cinque mattinate, dal 10 al 14 novembre

L’iniziativa interessa Milano, Sesto San Giovanni, Busto Arsizio, Galbiate e Olginate

GALBIATE – Il cinema non solo come intrattenimento, ma come linguaggio vivo, accessibile, educativo: è questa la visione dell’iniziativa dedicata ai più giovani e alla potenza educativa delle immagini promossa da ACEC Diocesi di Milano in collaborazione con Giffoni Experience e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Cinque mattinate, dal 10 al 14 novembre 2025, in cinque Sale della Comunità del circuito ACEC sparse tra Milano, Sesto San Giovanni, Busto Arsizio, Galbiate e Olginate, per coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in un’esperienza culturale, formativa e collettiva.

Un’opportunità concreta per affrontare il grande tema dell’educazione all’immagine, ancora troppo trascurato nei percorsi scolastici. Il progetto mira a riattivare il dialogo tra ragazzi e cinema, non come spettatori passivi, ma come partecipanti attivi e pensanti. Per restituire loro ciò che gli anni di pandemia hanno tolto.

“Giffoni in a Day” non è la classica proiezione con dibattito: è un format collaudato, coinvolgente e interattivo, guidato dall’esperienza e dall’energia del team Giffoni, da anni punto di riferimento nazionale per l’educazione dei più giovani in campo cinematografico e culturale. Gli studenti saranno protagonisti di un vero e proprio viaggio audiovisivo: visione condivisa, riflessione sui contenuti, scoperta del linguaggio cinematografico, confronto aperto tra pari e con le figure educative.

Attraverso questo percorso si affrontano tematiche attuali e urgenti: ambiente, cittadinanza attiva, narrazione delle emozioni, spirito critico.

Un’occasione preziosa per restituire al cinema il suo ruolo originario: luogo comunitario in cui crescere, capire, sentire.

Il calendario degli appuntamenti

10 novembre – Centro Asteria, Milano

11 novembre – Cinema Rondinella, Sesto San Giovanni

12 novembre – Cinema Lux, Busto Arsizio

13 novembre – Cine-Teatro C. Ferrari, Galbiate

14 novembre – Cinema Teatro Jolly, Olginate

Le mattinate sono riservate agli istituti scolastici del territorio, che partecipano a questa iniziativa grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo, da sempre al fianco delle realtà culturali che operano con e per le comunità.

“Giffoni in a Day” fa parte del più ampio programma Cultura in Comunità, promosso da ACEC Diocesi di Milano per valorizzare le Sale della Comunità come presìdi culturali ed educativi diffusi, capaci di offrire ai ragazzi esperienze forti, inclusive e partecipate.

Per l’appuntamento di novembre sono state coinvolte cinque sale: due nell’area milanese e tre nelle province di Varese e Lecco. Portare il cinema a scuola significa offrire agli studenti un’educazione all’immagine solida e consapevole, ma è altrettanto importante riportare bambini e ragazzi in sala, per restituire al grande schermo il suo valore formativo e collettivo.

Riapre in tempo per accogliere il primo evento della settimana il Centro Asteria, storico spazio culturale milanese che nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2025 ha subito un allagamento che ha gravemente danneggiato sale, pavimenti, attrezzature e strumenti. Grazie alla pronta mobilitazione di collaboratori e volontari, e al sostegno della comunità locale attraverso una raccolta fondi, il Centro è riuscito a riprendere in pochissimo tempo le attività interrotte.

Un’iniziativa che vuole accorciare le distanze: tra le generazioni, tra scuola e cultura, tra giovani e linguaggio cinematografico. Grazie al contributo di Fondazione Cariplo, impegnata da oltre trent’anni a sostenere l’arte, la cultura e l’educazione nelle comunità lombarde, anche questa edizione di “Giffoni in a Day” si propone come seme di consapevolezza e cittadinanza attiva.