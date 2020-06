Torna il cinema, ma all’aperto. La ‘vera’ ripartenza sarà a settembre

Difficoltà e dubbi sulla ripresa degli spettacoli, “ma la voglia c’è”

La stagione per molti riprenderà a settembre, a Lecco il Comune conferma il cinema all’aperto in Piazza Garibaldi con Ltm

LECCO – Dal 15 giugno, come da decreto governativo, i cinema e i teatri potranno riaprire dopo il lunghissimo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. Anche in questo settore, inutile dirlo, distanziamento sociale e mascherine saranno obbligatori. L’ultimo Dpcm prevede infatti che gli spettacoli di cinema e teatro “siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Regole precise e molto rigide che mettono le sale cinematografiche di fronte ad una sfida non da poco, anche a fronte della crisi senza precedenti che l’intero settore sta affrontando.

Nel lecchese diversi sono i cinema gestiti da volontari che attendono di poter ripartire con la propria stagione, lasciata in sospeso a fine febbraio. Vero è che, ‘fisiologicamente’, la stagione cinematografica si conclude di solito a inizio giugno, ma la voglia di riaprire c’è e l’impegno di gestori e volontari è quello di essere pronti a riaccogliere il pubblico a settembre. Nel mentre, l’estate alle porte offre l’occasione di pensare al cinema all’aperto, possibilità a cui stanno pensando alcuni comuni rivieraschi, come Bellano, ma anche del calolziese (Olginate) e meratese.

Lecco, in Piazza Garibaldi confermato il cinema all’aperto

A Lecco città è confermato il cinema all’aperto in Piazza Garibaldi per i mesi di luglio e agosto. “In collaborazione con Ltm siamo riusciti a confermare questo appuntamento – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – siamo contenti perché è una bellissima opportunità per la città”. Le serate, come precisato saranno gratuite: “Ovviamente l’attenzione al distanziamento sarà massima, ingresso e uscita dalla Piazza saranno diversificati e stiamo anche valutando le modalità di accesso, che sarà gratuito – ha specificato l’assessore – magari proponendo un pre-ordine online. Nelle prossime settimane saremo in grado di dare tutti i dettagli”.

Palladium e Cenacolo riprenderanno la stagione a settembre

A Castello, il cinema teatro Palladium di proprietà della parrocchia, 345 posti a sedere, ha sospeso la propria rassegna di dieci spettacoli il 23 febbraio. “Abbiamo praticamente cinque serate da recuperare, l’idea è quella di ripartire da settembre – ha spiegato il responsabile Claudio Santoro – la nostra stagione comunque finirebbe a giugno e, anche volendo, la sala d’estate non è fruibile, manca l’aria condizionata e per noi è impensabile, attualmente, mettere in pratica la preassegnazione dei posti. Stiamo lavorando per ripartire a settembre proprio con gli ultimi film che avevamo in programma”.

Per gli abbonati, Santoro ha annunciato che saranno emessi dei voucher per godere gratuitamente degli ultimi cinque spettacoli della rassegna: “Gli ingressi saranno omaggio ma sarà necessario presentare lo scontrino fiscale dell’acquisto” ha ricordato.

Anche il Cenacolo Francescano guarda a settembre per la vera e propria ripartenza della stagione: “Al momento è molto difficile pensare alla riapertura, anche per via delle varie restrizioni imposte dal decreto governativo – ha commentato Riccardo Arigoni – abbiamo fatto due conti e sui 494 posti a sedere disponibili potremmo riempirne 150 circa. Ora come ora l’obiettivo è ricominciare a settembre. La preoccupazione è più per la stagione del teatro d’autore che è rimasta praticamente mutilata, su 9 spettacoli in programma siamo riusciti a farne due e mezzo. Il cineforum, che comincia di solito a metà ottobre e finisce ai primi di marzo, è andato meglio: su 20 spettacoli ne abbiamo fatti 16”. Arigoni ha aggiunto: “Sarebbe un sogno poter fare qualcosa quest’estate all’aperto, soprattutto per i più anziani e i bambini, ma lo dico con sincerità, al momento temo che questo sogno si riveli più un’illusione. Vedremo a settembre come andrà”.

Bellano punta a luglio, spettacoli all’aperto ai Giardini dell’Eliporto

A Bellano la situazione resta in ‘stand by’ come spiegato dal sindaco Antonio Rusconi: “Al momento, come noto, la produzione cinematografica è praticamente ferma, non ci sono nuovi film in arrivo e siamo in attesa di capire come procedere, non avrebbe senso infatti riaprire un cinema senza film nuovi da trasmettere. La nostra idea, come amministrazione, è quella di riproporre il cinema all’aperto durante l’estate. Come area avremmo pensato ai giardini dell’Eliporto che già hanno ospitato spettacoli teatrali e musicali come la “Bellano Lirica”. Qui vorremmo realizzare una sorta di arena, la location si presta molto, anche nell’ottica del distanziamento sociale e delle normative anti-covid, avremmo ingresso e uscita separati e la possibilità di ospitare 250-300 persone (normalmente ce ne starebbero 750, ndr). Naturalmente non solo cinema, ma anche teatro e concerti, diversi sono gli spettacoli che dobbiamo recuperare”.

Al momento, comunque, la riapertura dal 15 giugno non è certa. Si guarda più a luglio: “Al chiuso, nel nostro cinema, per mantenere il distanziamento potremmo riempire solo un terzo dei posti, 70 su 244 – ha spiegato il sindaco – stiamo valutando la fattibilità, anche economica. A livello nazionale ho sentito che i maggiori circuiti, UCI ad esempio, inizieranno a riaprire dal 15 giugno in alcune città con dei test a campione, dopo di che valuteranno la ripartenza ‘completa’ a luglio. Su questa ‘scia’, guardiamo più a luglio come possibile data di ripartenza”.

Il cinema teatro di Mandello riaprirà a settembre

A Mandello il cinema teatro De André, gestito dalla Proloco, riprenderà la programmazione a partire dal mese di settembre: “Intanto, normalmente d’estate la stagione del cinema si ferma, quest’anno comunque la situazione è complicata e anche se riaprissimo dubitiamo che la gente vorrà andare al cinema al chiuso – ha commentato il presidente Rinaldo Citterio – vediamo se con l’assessorato alla Cultura si riuscirà a portare il cinema all’aperto, ad ora non ci sono pervenute indicazioni in merito. Speriamo di poter ripartire a settembre, anche se non sarà facile, in particolare modo per il teatro – ha detto Citterio – infatti, se la riduzione obbligatoria dei posti a sedere, nel nostro caso da 400 a 200, non ci preoccupa per il cinema visto che questo è, nella media, il numero di spettatori che abbiamo a serata, per il teatro la situazione è diversa. Con i costi che hanno in genere le rappresentazioni teatrali, riempire la sala solo a metà è praticamente impensabile. Vedremo cosa succederà” ha concluso.

A Olginate il cinema teatro Jolly pensa al cinema all’aperto a luglio e agosto

Nonostante il periodo di lockdown, cuore e mente del cinema Jolly di Olginate non si sono mai fermati. La tanto attesa apertura prevista dal Governo coincide però con la conclusione fisiologica della stagione della sala che normalmente non svolge attività in estate. Il gruppo però è al lavoro proprio in questi giorni per una riapertura con una modalità nuova: l’intenzione è quella di una proposta all’aperto per i mesi estivi di luglio e agosto.

“L’idea è ancora in embrione – fanno sapere dal cinema – da valutare ci sono il dove, il come, il quando nel rispetto di tutte le norme imposte dalla pandemia per godersi il cinema in sicurezza. Proprio in questi giorni lo staff del cinema Jolly ha lanciato un sondaggio (300 risposte in pochi giorni) e pare proprio che la gente abbia ancora voglia di cinema, un dato che ha rafforzato la convinzione degli organizzatori a guardare a una stagione estiva all’aperto”.

L’impegno, poi, è rivolto anche alla prossima stagione “ufficiale” che avrà inizio come al solito a settembre/ottobre. Lo staff sta pensando a tutta una serie di nuove proposte per il pubblico. Per rimanere sempre informati è possibile seguire la pagina Facebook Cinema Teatro Jolly Olginate oppure il sito http://www.cinemateatrojolly.it/

A Calolzio stop estivo, ma tanta voglia di ripartire

Anche al cinema Auditorium della parrocchia di Calolziocorte c’è tanta voglia di ricominciare anche se la riapertura, di fatto, coincide con il periodo di chiusura estiva della sala: “Il pensiero è già alla prossima stagione. Attendiamo le linee guida del Governo per capire quali sono le nuove regole nella speranza che non siano troppo penalizzanti – ha detto il responsabile Gianfranco Salaroli -. Da parte nostra c’è grande voglia di ripartire a settembre”.

La rassegna dei film di qualità proposta dal cinema di Calolziocorte è molto seguita e attira molti spettatori da tutto il territorio e dalla città di Lecco. Purtroppo a causa dell’emergenza covid l’ultima parte della stagione è saltata. Resta l’incertezza sulle nuove normative nella speranza che siano sostenibili anche per i molti cinema parrocchiali che vanno avanti grazie all’attività dei volontari. Se tutto andrà bene da metà settembre, come da tradizione, ci saranno i tesseramenti per una rassegna che taglierà il traguardo delle 42 edizioni.