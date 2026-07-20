Torna il Festival “Musica per il Maestro”: aperte le iscrizioni per la 19^ edizione

Il palcoscenico di Valgreghentino riaccende i riflettori il 3 e 4 ottobre 2026

C’è tempo fino al 30 agosto per iscriversi gratuitamente e vivere un’esperienza indimenticabile

VALGREGHENTINO – La grande musica, l’emozione del palco e il calore del pubblico: l’Associazione Culturale Agorà APS è felice di annunciare l’apertura delle iscrizioni per la 19^ edizione del Festival canoro “Musica per il Maestro”.

L’evento, ormai un punto di riferimento nel panorama locale, nasce per mantenere vivo il ricordo di Rodolfo Panzeri e Battista Perego. Anche quest’anno, il Salone Don Paolo Sala dell’Oratorio di Valgreghentino in Piazza Roma si trasformerà nel cuore pulsante di una sfida a suon di note, divisa in due imperdibili giornate:

Sabato 3 ottobre 2026 (ore 21): Categoria ADULTI

Domenica 4 ottobre 2026 (ore 16.30): Categoria JUNIOR (dedicata ai nati dal 2012 in poi)

Chi può partecipare e come funziona?

La partecipazione al festival è completamente gratuita ed è aperta a tutti i cantanti solisti o in coppia (non sono ammessi gruppi). I concorrenti potranno presentare un brano a propria scelta eseguito su base musicale. Una prestigiosa Commissione Artistica Musicale, composta da professionisti del settore e insegnanti di musica, valuterà i cantanti in base a quattro criteri fondamentali: qualità vocale, intonazione, capacità interpretativa e presenza scenica.

Per i primi tre classificati della categoria Adulti e per il vincitore della categoria Junior sono previsti speciali premi artistici.

Come iscriversi (scadenza: 30 agosto 2026)

Assicurarsi un posto sul palco è semplicissimo! Gli aspiranti concorrenti devono completare l’iscrizione online entro e non oltre le ore 23.59 di domenica 30 agosto 2026.

Ecco i passaggi per candidarsi

Compila il modulo online dedicato:

Iscrizione Categoria ADULTI

Iscrizione Categoria JUNIOR

Invia i materiali via email a musicaperilmaestro@gmail.com:

La base musicale del brano scelto (in formato MP3, esecuzione immediata, no karaoke).

Una foto del candidato (a mezzo busto, a colori, su sfondo neutro e chiaro).

Un video promo di massimo 100 secondi registrato in modalità amatoriale (senza microfono né editing audio/autotune) per permettere all’organizzazione di effettuare le selezioni.

Nota bene: Ogni brano è unico! Se più candidati scelgono la stessa canzone, la precedenza sarà data a chi completa per primo l’iscrizione e l’invio dei materiali. Non aspettare l’ultimo momento!

Le tappe fondamentali da ricordare

30 agosto 2026 (ore 23.59): Termine ultimo per iscrizioni e invio materiali.

Entro il 10 settembre 2026: Comunicazione dei cantanti selezionati per la fase finale.

Sabato 3 ottobre 2026 (pomeriggio): Prove generali sul palco per tutti i finalisti.

3 e 4 ottobre 2026: Le serate del Festival!

Per qualsiasi domanda o chiarimento l’organizzazione è a completa disposizione: