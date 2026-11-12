Torna il Santa Cecilia Music Festival: quattro appuntamenti per raccontare Lecco

Dal 20 al 29 novembre

La rassegna curata dalla Consulta Musicale di Lecco

LECCO – Lecco si racconta attraverso la musica, la letteratura e le tradizioni delle associazioni che animano la sua vita culturale. È questo lo spirito del Santa Cecilia Music Festival 2026, la manifestazione promossa dalla Consulta Musicale di Lecco, giunta alla sua terza edizione e quest’anno intitolata “Lecco, una città, un romanzo, mille voci”.

Quattro appuntamenti, in programma dal 20 al 29 novembre, accompagneranno il pubblico in un percorso ideale attraverso l’identità del territorio, dalle sue radici al paesaggio, dalla città raccontata in musica fino all’universo dei Promessi Sposi e alla memoria popolare.

Non una semplice rassegna di concerti, dunque, ma un progetto culturale che vuole mettere in dialogo le diverse realtà musicali lecchesi, facendo incontrare cori, formazioni bandistiche e, per la prima volta, anche gruppi folkloristici. Ogni associazione contribuirà con il proprio repertorio e la propria sensibilità a costruire un racconto collettivo della città.

Il festival si svilupperà attraverso quattro temi: La Terra, dedicato alle radici, al paesaggio e agli autori del territorio; La Città, per riscoprire Lecco attraverso la musica; Il Romanzo, omaggio al mondo dei Promessi Sposi e ai suoi personaggi; e infine Il Popolo, un viaggio tra tradizioni, canti e memoria della comunità.

A fare da filo conduttore tra i diversi appuntamenti sarà l’attore Matteo Bonanni, chiamato a vestire i panni di voce narrante. Attraverso letture, racconti e brani scelti dall’opera manzoniana, accompagnerà gli spettatori intrecciando musica e letteratura, luoghi e personaggi, atmosfere e suggestioni del romanzo.

Le esibizioni toccheranno alcuni luoghi significativi della città, dalla chiesa del Caleotto al Santuario della Beata Vergine della Vittoria, dalla chiesa di Bonacina fino a Villa Manzoni, luogo simbolo del legame tra Lecco e Alessandro Manzoni.

Tra le novità di questa edizione anche la partecipazione del Coro Lirico Mafalda Favero, che prenderà parte per la prima volta alla manifestazione in qualità di associazione aderente alla Consulta Musicale.

“Con questa edizione vogliamo proporre qualcosa che vada oltre una semplice successione di concerti. Desideriamo costruire un unico racconto condiviso della nostra città, mettendo in dialogo le tante realtà musicali che ne animano la vita culturale. Ogni associazione rappresenta una voce, una storia e una tradizione: insieme possono diventare un’unica narrazione, capace di restituire la ricchezza e l’identità del nostro territorio”, sottolinea la Consulta Musicale.

Il Santa Cecilia Music Festival si conferma così un’occasione di incontro e collaborazione tra le associazioni, ma anche un invito rivolto a cittadini, appassionati e visitatori a conoscere e riscoprire Lecco attraverso le sue molteplici espressioni culturali. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Lecco.

QUI IL PROGRAMMA