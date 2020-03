Torna Iterfestival, la kermesse letteraria del Consorzio Brianteo Villa Greppi

L’emergenza coronavirus non ferma la kermesse che verrà trasmessa in streaming

Tra gli ospiti di questa edizione Domenico Quirico, Veronica Pivetti, Giorgio Fontana e Marco Malvaldi

MONTICELLO – Un festival letterario che non si ferma nonostante l’attuale emergenza Covid-19 e che per più di un mese porta a Villa Greppi importanti scrittori e personalità del mondo della cultura, dal giornalista Domenico Quirico all’attrice e scrittrice Veronica Pivetti, dal premio Campiello Giorgio Fontana al giallista Marco Malvaldi, dal poeta Simone Savogin alle scrittrici Ilaria Rossetti e Francesca Diotallevi.

Dal 14 marzo al 19 aprile

In programma dal 14 marzo al 19 aprile 2020, la quarta edizione di iterfestival conferma l’alta qualità delle proposte e sarà trasmessa via streaming: una manifestazione come sempre promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica de Lo Sciame Libri di Arcore e che quest’anno potrà contare sulla diretta contemporaneamente disponibile sul sito www.villagreppi.it, sulla pagina Facebook (@consorziobrianteovillagreppi) e sul canale Youtube del Consorzio. Un modo, quindi, per non fermare la ricca programmazione culturale del Consorzio Villa Greppi, che in un momento tanto complesso trova il modo di garantire alla cittadinanza la fruizione degli eventi in cartellone.

In streaming per contrastare il coronavirus

“La nuova edizione di iterfestival – spiega Marta Comi, presidente del Consorzio Villa Greppi – è speciale. È tutto pronto, avremo ospiti importanti e conosciuti e scopriremo insieme le novità letterarie del momento, con autori che si affacciano solo ora al grande pubblico. Ma non potremo conoscerli di persona: per prudenza e per tutelare la salute di tutti, iterfestival viaggerà senza pubblico in sala. I nostri ospiti verranno al festival, ma questa volta non chiederemo alla cittadinanza di raggiungerli nei diversi appuntamenti in giro per la nostra bellissima Brianza. Saremo noi a portare la cultura nelle case. Basterà collegarsi al sito villagreppi.it e seguire le dirette online all’ora esatta di ogni evento letterario. In più, sarà possibile rivedere l’incontro in ogni momento, perché sarà sempre disponibile. Insomma, Villa Greppi non si ferma”.

Quirico ospite il 14 marzo

Venendo al programma, l’edizione 2020 si preannuncia davvero ricca di ospiti di livello, a partire già dalla prima settimana di appuntamenti. Ad aprire la kermesse sarà, infatti, Domenico Quirico, giornalista, reporter per il quotidiano La Stampa sequestrato in Siria nell’aprile del 2013. Una chiacchierata fissata per sabato 14 marzo alle 17 e che vedrà la partecipazione anche del giornalista e scrittore Daniele Biella, a iterfestival per moderare un incontro dedicato all’ultimo libro di Quirico: “Morte di un ragazzo italiano. In memoria di Giovanni Lo Porto”. Un volume, questo, che ha per protagonista il giovane cooperante italiano Giovanni Lo Porto, ucciso nel 2015 sul confine tra Afghanistan e Pakistan da un drone statunitense. Benché Quirico non abbia mai incontrato di persona Lo Porto, sente di essere legato a lui dal tempo, incomunicabile, del prigioniero, dal fatto di sapere che oltre una certa soglia non c’è più niente da dire, che occorre soltanto stringere i denti con violenza.

Brugnatelli giovedì 19

Giovedì 19 alle 21 l’appuntamento è con Edoardo Brugnatelli, che da trent’anni lavora alla Mondadori come redattore e direttore editoriale e che sarà protagonista dell’incontro dal titolo “Il mestiere dell’editor”. Chi è, da dove viene e che cosa fa un editor dentro una casa editrice? Come sceglie i libri da pubblicare? Come lavora con gli autori? A queste e molte altre domande risponderà un editor di grandi successi quali Gomorra, direttore editoriale di Anobii e docente presso le scuole Holden di Torino e Belleville di Milano.

Villa venerdì 20

Venerdì 20 alle 21 tocca a “Kamishibai. Racconti in valigia: istruzioni per l’uso”, incontro di formazione per adulti a cura di Lisa Villa di Edizioni Artebambini. Teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie, il Kamishibai è una semplice tecnica di narrazione itinerante che arriva da paesi lontani, ideale per raccontare una fiaba, una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione di una storia tratta da un libro. Durante l’incontro, la responsabile di Artebambini Lombardia Lisa Villa illustrerà la storia e l’uso del Kamishibai come opportunità ludica ed educativa.

Scarpetta e Rapone protagonisti il 21 marzo

A chiudere la prima settimana di appuntamenti in streaming è, infine, l’incontro di sabato 21 marzo alle 17, quando ospiti del festival saranno il giornalista e scrittore Luca Scarpetta e Giancarlo Rapone, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, per 12 anni infiltrato del Reparto Operativo Antidroga dell’Arma dei Carabinieri. Insieme, i due firmano “Il cacciatore di narcos”, un romanzo che narra di un assassino efferato che miete il panico in una Milano sempre più corrotta e del generale del Ros Andrea Hueller, che a Roma sta intessendo la più grande operazione mai organizzata contro il narcotraffico internazionale.

INFORMAZIONI: Per aggiornamenti sul festival: www.villagreppi.it | www.facebook.com/consorziobrianteovillagreppi/

A questo collegamento è possibile sfogliare il catalogo (giorni e orari sono confermati): https://ita.calameo.com/read/001106508e53db36b0a59?page=1