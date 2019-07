Torna la Rassegna Organistica Valsassinese, 15 concerti in 11 diverse chiese

La Rassegna propone 15 concerti eseguiti in 11 chiese

Sabato 6 luglio alle ore 21 primo appuntamento a Barzio

VALSASSINA – Torna, con la 48^ edizione, la Rassegna Organistica Valsassinese. 15 concerti distribuiti non solo in Valsassina per riscoprire il patrimonio organaro del territorio, le serate di luglio saranno concentrate nei fine settimana per dare modo anche al pubblico non residente di seguire la proposta musicale, ed infine sempre più spazio a giovani musicisti di riconosciuto talento verso i quali da tempo la Rassegna sta dedicando particolare attenzione.

E’ il caso di Fabio Nava, protagonista nella Messe Solennelle di Vierne, classe 1984, ma anche di Simone Vebber, nato a Trento nel 1983 ed uno dei più giovani professori di Conservatorio (docente di Organo al “Donizetti” di Bergamo e di Improvvisazione alla Civica “C. Abbado” di Milano”) oltre a tanti altri artisti di notevole rilevanza.

“La Rassegna Organistica Valsassinese giunge quest’anno alla sua 48^ edizione; una longevità di notevole rilevanza culturale che ci spinge a perseguire con maggior professionalità l’intento di proporre a turisti, residenti e appassionati di musica, un’offerta musicale di alto livello – ha detto don Lucio Galbiati presidente della rassegna -. Due sono gli importanti anniversari che vanno segnalati quest’anno: i 170 anni dell’organo ‘Livio Tornaghi 1849’ di Pasturo e i 160 anni dell’organo ‘Giuseppe Bernasconi 1859’ di Margno, due strumenti che rappresentano delle vere e proprie perle di questa Rassegna Organistica sin dal loro restauro”.

La Rassegna propone 15 concerti in 9 comuni, eseguiti in 11 chiese diverse su altrettanti strumenti che la Valsassina offre; strumenti antichi e strumenti più recenti che fanno parte di un patrimonio artistico-culturale da valorizzare.

Il concerto inaugurale di sabato 6 Luglio alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Barzio, è affidato a due cori bergamaschi, Coro dell’Immacolata e Coro “Giacomo David”, diretti da don Ugo Patti e accompagnati all’organo dal maestro Fabio Nava; sarà dedicato alla figura di Louis Vierne con l’esecuzione della sua celebre Messe Solennelle per coro e organo. I concerti della rassegna saranno a ingresso libero e sarà possibile, attraverso una proiezione video, seguire l’organista all’opera.

“La Rassegna Organistica Valsassinese ha come principale obiettivo la valorizzazione unitaria del ricco patrimonio organario attraverso il coinvolgimento di musicisti affermati, ma soprattutto dei giovani talenti del settore – ha detto il direttore artistico Daniele Invernizzi -. A loro va il mio personale ringraziamento per l’importante aiuto a rendere viva e partecipata questa Rassegna, poiché coloro che suonano nei concerti condividono anche il nostro progetto di arricchimento musicale nella nostra zona e lo realizza praticamente con la propria arte musicale”.

“Questa manifestazione, che è ormai conosciuta e stimata in tutta Italia e all’estero facendo parlare di Valsassina e delle sue bellezze artistiche e naturali, non gode a nostro malgrado di particolari sovvenzioni pubbliche visti i momenti di grave crisi economica che minano in primis le risorse destinate al sostegno delle attività culturali, per questo motivo chiediamo sempre al termine dei concerti una seppur piccola ma significativa offerta che ci aiuta a sostenere tutte le spese – ha continuato -. Come lo scorso anno ci sarà la possibilità di acquistare un ‘testimone’ di questo lavoro corale di valorizzazione degli strumenti della Valle: il doppio Cd Valsassina Organs Live, con le incisioni dal vivo dei brani più apprezzati che sono stati registrati durante le passate edizioni. Il ringraziamento principale va a tutte le parrocchie che fanno parte integrante di questa manifestazione. A loro unisco un ringraziamento particolare alle associazioni che quest’anno hanno collaborato con noi in alcuni appuntamenti e le amministrazioni comunali che ci appoggiano con il loro patrocinio”.

TUTTE LE DATE DEI CONCERTI

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA