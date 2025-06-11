Torna l’Estate Musicale Ervese, si comincia col FantaBrass Quartet

Concerto inaugurale sabato 14 giugno alle 21.15 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

ERVE – Ritorna anche quest’anno l’Estate Musicale Ervese, una rassegna che con il passare degli anni acquisisce sempre più riscontro di pubblico con interpreti di rilevanza internazionale.

Il concerto inaugurale si terrà sabato 14 giugno alle ore 21.15 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con l’esibizione dei FantaBrass Quartet, formazione strumentale composta da Matteo Fagiani e Raffaele Sabato alle trombe, Andrea Testa e Gianluca Tortora ai tromboni. Il gruppo guiderà il pubblico in un viaggio musicale dal titolo: FantaBrass all’opera. Verranno proposte selezioni tratte dalle più conosciute Opere liriche trascritte per quartetto di fiati.

Il secondo appuntamento in cartellone sarà sabato 5 luglio alle ore 21.15 nell’incantevole Villa Mercedes, da qualche anno messa a disposizione dalla famiglia Bonanomi. La serata prevede la partecipazione del gruppo “Michela Pinton Trio”. Verrà proposto un programma pop romantico dal titolo “Note d’amore in villa”.

La terza serata, sabato 19 luglio alle ore 21.15, presso la Piazzetta della Corte del Borgo di Nesolio, luogo storico che ogni anno riserva sempre emozioni. Per l’occasione tornerà, dopo il successo della scorsa edizione, il gruppo Freedom Quartet. La formazione vocale denominata Quattro Voci in armonia, composta da quattro artisti provenienti da Torino, Martina Tosatto, Paolo Dulcet, Marco Sportelli e Davide Motta Frè (questi ultimi due fanno parte del Coro del Teatro Regio di Torino). Il gruppo proporrà brani dei più rinomati compositori del 900.

Quarta ed ultima serata è prevista per giovedì 14 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa parrocchiale di Erve in occasione della festività patronale di Santa Maria Assunta. Per l’occasione il Concerto sarà tenuto da quattro Artisti del Coro del Teatro alla Scala di Milano (Gabriella Locatelli Serio, Soprano; Alessandra Fratelli, Mezzosoprano; Luigi Albani, Tenore e Giuseppe Capoferri, Baritono). La serata dal titolo Meditazione in Musica prevede l’esecuzione di brani tratti dal repertorio Sacro. La formazione vocale sarà accompagnata al Pianoforte dal Maestro Samuele Pala e la serata sarà presentata dal Prof. Mario Binetti.

Una rassegna che vuole coinvolgere e soddisfare i gusti musicali di tutto il suo pubblico: “Un sentito grazie alla Pro Erve, main sponsor, alla società Acinque Energia, al Consorzio Bim di Bergamo e al Lions Club Val San Martino che ci hanno permesso di programmare questa importante rassegna – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Ringrazio sin d’ora le Associazioni locali che anche quest’anno hanno messo in calendario molte iniziative che certamente avranno successo”.

QUI LA LOCANDINA DELLA RASSEGNA