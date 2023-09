Torna “Libringiro”: libri fuori dalle biblioteche a portata di bambini

L’iniziativa si svolgerà il 23 settembre in 25 comuni del territorio

“Lo scopo finale è quello di far capire alle famiglie che leggere è davvero alla portata di tutti”

LECCO – Per invogliare quanti più adulti possibile a leggere libri ai piccoli, sabato 23 settembre torna Libringiro, nei parchi e nelle piazze di 25 comuni. L’iniziativa rientra nell’ambito della manifestazione Leggermente, organizzata e promossa da Assocultura Confcommercio Lecco, e vede il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e il patrocinio del Sistema Bibliotecario del territorio Lecchese.

Questa giornata nasce nel 2014 ispirandosi a Nati per Leggere (iniziativa nazionale per promuovere la lettura ai bambini da 0 a 6 anni) e ha come scopo primario il portare i libri fuori dalle biblioteche, per poter raggiungere quei luoghi normalmente frequentati dai bambini e dai loro genitori (parchi, piazze, mercati…), in modo da avvicinarli al piacere della lettura.

Accadrà così che in 24 comuni del Lecchese e a Ronco Briantino (MB), nello stesso giorno, centinaia di volontari leggeranno ai bambini libri di qualità attentamente selezionati e resi disponibili grazie all’attiva collaborazione delle biblioteche dei Comuni che aderiscono all’iniziativa.

Avvicinare i piccoli e i loro genitori al piacere della lettura è l’obiettivo che muove tutte le scelte e le attività di Libringiro. Leggere ai bambini è molto divertente e può essere davvero una bella occasione per “mettersi in gioco”. Lo scopo finale è quello di far capire alle famiglie che leggere è davvero alla portata di tutti: è bello, è facile, è affascinante…ed è pure gratis!

Tutte le informazioni relative alla giornata Libringiro sono reperibili:

Sito: www.libringiro.org

Facebook: https://www.facebook.com/Libringiroaps

ECCO DOVE TROVARE LIBRINGIRO