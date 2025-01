Torna MerAteneo: ecco il calendario del ciclo primaverile

Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio in Auditorium

La direzione scientifica di MerAteneo è affidata a Brig

MERATE – Torna MerAteneo con la nuova sessione primaverile in programma dal 19 febbraio al 14 maggio.

Un appuntamento molto atteso grazie al quale si potranno approfondire, nel corso degli incontri a cadenza settimanale, tanti temi, celebrando le importanti ricorrenze letterarie e storiche di quest’anno ( su tutte il Giubileo) ed effettuando viaggi nell’antichità archeologica, nel Rinascimento filosofico, nella Storia della Musica raccontata attraverso le sue protagoniste femminili e nel complicato e bellissimo compito dell’educare.

Il progetto è una iniziativa del Comune di Merate con il supporto della biblioteca civica con la direzione scientifica e l’organizzazione affidate all’associazione Brig -cultura e territorio.

Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.45 in Auditorium. Da martedì 21 gennaio sarà possibile preiscriversi inviando una e-mail a: eventi.culturali@comune.merate.lc.it specificando nell’oggetto: pre-iscrizione MerAteneo primavera 2025 e nel testo: nome, cognome, telefono, e-mail, residenza. Verrà inviata tramite mail la conferma dell’avvenuta pre-iscrizione unitamente alle istruzioni per il versamento della quota di iscrizione che varia da 40 euro per i residenti ai 50 euro per i non residenti. Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza.

“In questa nuova rassegna, la cultura, la storia e la riflessione si uniscono per offrirvi un’esperienza formativa e stimolante, creando così l’opportunità di condividere momenti di apprendimento e crescita” puntualizza l’assessora alla Cultura Patrizia Riva.

Ecco il calendario di MerAteneo primavera 2025

mercoledì 19 febbraio

14.30 storia

Il Giubileo: storia e contenuti. Il giubileo ebraico e cristiano · don Ivano Colombo

15.30 archeologia

Archeologia protostorica: il sito megalitico di Stonehenge · Luca Codara

mercoledì 26 febbraio

14.30 storia della musica

Presenze femminili nella storia della musica· Pinuccia Carrer

15.30 storia della musica

Andare oltre l’effimero · Pinuccia Carrer

mercoledì 5 marzo

14.30 storia

Il Giubileo: storia e contenuti. Il giubileo del 1300 · don Ivano Colombo

15.30 archeologia

Archeologia egizia: la Valle dei Re e le tombe dei faraoni · Luca Codara

mercoledì 12 marzo

14.30 storia

Il Giubileo: storia e contenuti. Le particolarità di alcuni giubilei: opere di pietà e feste popolari · don Ivano Colombo

15.30 archeologia

Archeologia greca: il complesso dell’Acropoli di Atene e il Partenone · Luca Codara

mercoledì 19 marzo

14.30 psicologia

La sfida dell’educazione | 1 · Manuela Pirotta

15.30 intorno ai libri

Il segreto di Luca di Ignazio Silone · Ivano Gobbato

mercoledì 26 marzo

14. 30 intorno ai libri

Anna Karenina di Lev Tolstoj · Ivano Gobbato

15.30 filosofia

Martin Lutero e la Riforma · Claudio Belloni

mercoledì 2 aprile

14.30 intorno ai libri

Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen · Ivano Gobbato

15.30 filosofia

Giordano Bruno e la magia · Claudio Belloni

mercoledì 9 aprile

14.30 psicologia

La sfida dell’educazione | 2 · Manuela Pirotta

15.30 storia dell’arte

Immagini di Guerra: antichità e Medioevo. Tra propaganda e celebrazione · Manuela Beretta

mercoledì 16 aprile

14.30 filosofia

Niccolò Copernico e la rivoluzione astronomica · Claudio Belloni

15. 30 storia dell’arte

Immagini di Guerra: Otto e Novecento. Tra orrori e opposizione · Manuela Beretta

mercoledì 30 aprile

14.30 storia contemporanea

Il filo nero: regimi fascisti nell’Europa del Novecento (1922-1975). Tra le due guerre: l’Europa dei fascismi · Daniele Frisco

15.30 storia dell’arte

Immagini di Guerra: i conflitti di oggi. Tra denuncia e anelito alla pace · Manuela Beretta

mercoledì 7 maggio

14.30 storia contemporanea

Il filo nero: regimi fascisti nell’Europa del Novecento (1922-1975). Collaborazionismi · Daniele Frisco

15.30 storia contemporanea

Il filo nero: regimi fascisti nell’Europa del Novecento (1922-1975). Fascismi nel mondo bipolare · Daniele Frisco

mercoledì 14 maggio

14.30 psicologia

La sfida dell’educazione | 3 · Manuela Pirotta

15.30 musica

La nascita del Blues con il maestro Massimiliano Malavasi · scuola di musica san francesco