Torna “Tracce della storia”: un viaggio nell’Italia tra il 1915 e il 1945

La rassegna inizia il 30 ottobre a Bulciago e si conclude il 14 dicembre a Villa Borromeo

Incontri gratuiti per parlare di guerre mondiali, dittatura fascista, Resistenza e nascita della Repubblica

MONTICELLO BRIANZA – Dopo il successo della scorsa edizione, dal 30 ottobre al 14 dicembre 2025, torna “Tracce della storia”, la rassegna dedicata all’approfondimento del Novecento promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e diretta scientificamente di Daniele Frisco.

Il tema scelto, “1915-1945: i trent’anni che sconvolsero l’Italia”, offrirà un percorso di riflessione sugli eventi che segnarono in modo indelebile la storia del Paese, tra guerre mondiali, dittatura fascista, Resistenza e nascita della Repubblica.

A guidare il pubblico saranno cinque importanti storici italiani: Giovanni De Luna, Marcello Flores, Marco Mondini, Fulvio Cammarano e Alessandra Gissi. Gli incontri si terranno in cinque diverse sedi della Brianza, tra cui Villa Greppi di Monticello, Villa Borromeo d’Adda di Arcore e Villa Mariani di Casatenovo.

“Due guerre mondiali, un regime totalitario, occupazioni militari, guerre civili e coloniali, una guerra di liberazione. A 110 anni dall’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra e a 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo, Tracce della Storia 2025 – spiega il curatore Frisco – ripercorre alcuni degli eventi e dei fenomeni centrali in un trentennio di continui stravolgimenti, dagli incontri dedicati alla prima e alla seconda guerra mondiale e al rapporto tra Italia e guerra fino alla storia delle donne e dell’antifascismo”.

Si parte giovedì 30 ottobre alle 18 a Bulciago (Agorà della scuola primaria “Don Lorenzo Milani”) con Giovanni De Luna, che presenterà il suo libro “Una domenica d’aprile. Piazzale Loreto, 1945: una fine, un inizio” (UTET), un intenso racconto del 25 aprile 1945 attraverso le voci e i ricordi della gente comune.

Sabato 8 novembre alle 17, all’Antico Granaio di Villa Greppi a Monticello, il professore Fulvio Cammarano terrà la conferenza “Italiani e italiane alla vigilia della Prima guerra mondiale”, un’analisi sui passaggi che porteranno l’Italia dalla neutralità all’intervento.

Ci si sposta a Villa Mariani di Casatenovo, sabato 15 novembre, quando Marcello Flores (professore all’Università di Trieste e Siena) tornerà a “Tracce della Storia” con “Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945)” (Laterza), scritto con Mimmo Franzinelli: un’indagine sulle molte forme di Resistenza antifascista, spesso iniziate ben prima del 1943.

Il 27 novembre alle 21, nella Sala Parrocchiale Giovanni Paolo II di Cremella, Marco Mondini (Università di Padova) affronterà il tema del rapporto tra l’Italia e la guerra con la conferenza “La guerra davanti a noi”.

A chiudere la rassegna sarà Alessandra Gissi, docente di storia contemporanea all’Università L’Orientale di Napoli, domenica 14 dicembre alle 17 a Villa Borromeo d’Adda di Arcore. La sua conferenza “Le donne e l’Italia, dalla Grande Guerra alla nascita della Repubblica” proporrà una lettura storica e civile del ruolo femminile nella costruzione della democrazia italiana.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Aggiornamenti e dettagli su www.villagreppi.it e sui canali social Facebook e Instagram @consorziobrianteovillagreppi.