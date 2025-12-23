Tornano “I tavoli di Villa Greppi”, un corso gratuito per progettare l’Europa del futuro

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso gratuito per le scuole superiori

“Lo scorso anno I tavoli di Villa Greppi hanno riscosso un successo che ha superato ogni aspettativa”

MONTICELLO BRIANZA – Un corso di formazione gratuito rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, dedicato alla Storia d’Europa, alla costruzione dell’identità europea e alle sfide del presente e del futuro del continente.

Dopo il successo della prima edizione, tornano per il secondo anno consecutivo “I tavoli di Villa Greppi: conoscere e progettare l’Europa”, iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e curata dal direttore scientifico per la Storia, Daniele Frisco.

Le iscrizioni sono aperte per un percorso che, a partire dal 19 febbraio, porterà nell’Antico Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, studenti provenienti da diverse scuole del territorio, desiderosi di approfondire la storia europea e confrontarsi su temi di grande attualità.

Il programma prevede cinque incontri il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18. Tre appuntamenti saranno dedicati a lezioni frontali curate da Daniele Frisco sui temi “Cercare l’Europa significa crearla: la lunga storia di un’idea” (19 febbraio), “Tra utopie e piccoli passi: storia dell’integrazione europea” (26 febbraio) e “Come funziona l’Unione Europea? Istituzioni, sfide e problemi di un esperimento senza precedenti” (5 marzo).

Gli altri incontri avranno invece un taglio laboratoriale e saranno incentrati sul confronto attivo tra i partecipanti intorno alla storia e alla cultura comuni europee, ai concetti di democrazia e autoritarismo e alle sfide del futuro, con particolare attenzione alla politica internazionale e al cambiamento climatico. Il percorso si concluderà venerdì 7 maggio alle 20:45 con una presentazione pubblica del lavoro svolto, durante la quale i ragazzi racconteranno la loro idea di Europa.

“Lo scorso anno – commenta Lucia Urbano, presidente del Consorzio – I tavoli di Villa Greppi hanno riscosso un successo che ha superato ogni aspettativa. Oltre venti ragazzi si sono messi in gioco con entusiasmo, lavorando in squadra e dando vita a elaborati originali, presentati senza timori di fronte a un pubblico numeroso. Da qui la scelta di riproporre l’esperienza, proseguendo nel percorso avviato dal Consorzio per coinvolgere i giovani attraverso proposte pensate per loro, in cui non siano semplici fruitori, ma protagonisti attivi”.

“L’aspetto più interessante della scorsa edizione – aggiunge il curatore Daniele Frisco – è stato vedere studenti provenienti da diverse scuole del territorio lavorare insieme e confrontarsi con grande serietà su temi complessi. È fondamentale riconoscere ai ragazzi la capacità di partecipare attivamente e di contribuire a una riflessione che riguarda direttamente il loro presente e il loro futuro” conclude Frisco.

Il corso è gratuito e rivolto a studenti e studentesse delle classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

Per informazioni e iscrizioni: Consorzio Brianteo Villa Greppi – tel. 039 9207160 – e-mail info@villagreppi.it