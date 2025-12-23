Tornano “I tavoli di Villa Greppi”, un corso gratuito per progettare l’Europa del futuro

Di
-
Tempo di lettura: 3 minuti
Daniele Frisco
Daniele Frisco

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso gratuito per le scuole superiori

“Lo scorso anno I tavoli di Villa Greppi hanno riscosso un successo che ha superato ogni aspettativa”

MONTICELLO BRIANZA – Un corso di formazione gratuito rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, dedicato alla Storia d’Europa, alla costruzione dell’identità europea e alle sfide del presente e del futuro del continente.

Dopo il successo della prima edizione, tornano per il secondo anno consecutivo “I tavoli di Villa Greppi: conoscere e progettare l’Europa”, iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e curata dal direttore scientifico per la Storia, Daniele Frisco.

Le iscrizioni sono aperte per un percorso che, a partire dal 19 febbraio, porterà nell’Antico Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, studenti provenienti da diverse scuole del territorio, desiderosi di approfondire la storia europea e confrontarsi su temi di grande attualità.

La presidente del Consorzio, Lucia Urbano, con gli studenti
La presidente del Consorzio, Lucia Urbano, con gli studenti

Il programma prevede cinque incontri il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18. Tre appuntamenti saranno dedicati a lezioni frontali curate da Daniele Frisco sui temi “Cercare l’Europa significa crearla: la lunga storia di un’idea” (19 febbraio), “Tra utopie e piccoli passi: storia dell’integrazione europea” (26 febbraio) e “Come funziona l’Unione Europea? Istituzioni, sfide e problemi di un esperimento senza precedenti” (5 marzo).

Gli altri incontri avranno invece un taglio laboratoriale e saranno incentrati sul confronto attivo tra i partecipanti intorno alla storia e alla cultura comuni europee, ai concetti di democrazia e autoritarismo e alle sfide del futuro, con particolare attenzione alla politica internazionale e al cambiamento climatico. Il percorso si concluderà venerdì 7 maggio alle 20:45 con una presentazione pubblica del lavoro svolto, durante la quale i ragazzi racconteranno la loro idea di Europa.

“Lo scorso anno – commenta Lucia Urbano, presidente del Consorzio – I tavoli di Villa Greppi hanno riscosso un successo che ha superato ogni aspettativa. Oltre venti ragazzi si sono messi in gioco con entusiasmo, lavorando in squadra e dando vita a elaborati originali, presentati senza timori di fronte a un pubblico numeroso. Da qui la scelta di riproporre l’esperienza, proseguendo nel percorso avviato dal Consorzio per coinvolgere i giovani attraverso proposte pensate per loro, in cui non siano semplici fruitori, ma protagonisti attivi”.

“L’aspetto più interessante della scorsa edizione – aggiunge il curatore Daniele Frisco – è stato vedere studenti provenienti da diverse scuole del territorio lavorare insieme e confrontarsi con grande serietà su temi complessi. È fondamentale riconoscere ai ragazzi la capacità di partecipare attivamente e di contribuire a una riflessione che riguarda direttamente il loro presente e il loro futuro” conclude Frisco.

I Tavoli di Villa Greppi
I Tavoli di Villa Greppi

Il corso è gratuito e rivolto a studenti e studentesse delle classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

Per informazioni e iscrizioni: Consorzio Brianteo Villa Greppi – tel. 039 9207160 – e-mail info@villagreppi.it