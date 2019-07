Tra Lago e Monti, in tanti a palazzo Belgiojoso per l’apertura del festival

Inaugurazione bagnata per il Festival Tra Lago e Monti

Le note sudamericane di Astor Piazzolla hanno aperto il festival

LECCO – Le note sudamericane di Astor Piazzolla hanno aperto ieri, giovedì 25 luglio, la 32^ edizione del Festival di musica Tra Lago e Monti.

A eseguire i brani del compositore argentino è stato l’ensemble Cuartet, composto da Roberto Porroni (chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto), Marija Drincic (violoncello) e Marco Ricci (contrabbasso).

La performance è stata molto apprezzata dal folto pubblico (come sempre presente in prima fila l’ex presidente di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa) accorso a Palazzo Belgiojoso a Lecco, teatro per il terzo anno consecutivo della inaugurazione del Festival.

Nonostante la calda serata lecchese (durante la quale ha fatto capolino anche la pioggia che ha costretto come l’anno scorso i musicisti e il pubblico a spostarsi sotto il portico di ingresso), oltre 120 persone hanno preso parte al concerto, ricolmando di applausi il maestro Roberto Porroni, anche direttore artistico del Festival, e i suoi musicisti.

Particolarmente applaudita l’esecuzione del brano “The Rough Dancer and the Cyclical Night”, una rarità del maestro del “tango rivoluzionario” riportata alla luce proprio dal Cuartet e da Porroni (che l’ha riscritta nota per nota ascoltando un vecchio lp).

Dopo l’inaugurazione a Palazzo Belgiojoso il festival – sostenuto da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Acel Energie, Camera di commercio Como-Lecco, Galletto Vallespluga – proseguirà con 13 concerti nel mese di agosto (dall’8 al 25 agosto con quasi una proposta al giorno) prima della chiusura a Varenna a metà settembre.

Programma dettagliato dei concerti

I concerti sono tutti a ingresso libero e con inizio alle ore 20.30 (salvo diversa indicazione):