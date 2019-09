Tre weekend per scoprire le ‘Ville Aperte in Brianza’ tra storia e bellezza

Storiche dimore, ville e giardini aprono le loro porte a settembre e a ottobre

In provincia di Lecco sono 38 i luoghi visitabili, ecco quali

LECCO – Nei tre fine settimana dal 14 al 29 settembre, con alcuni eventi speciali nel weekend del 5-6 ottobre, Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese.

La rassegna, giunta alla 17^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese.

La Provincia di Lecco, che partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, invitando ad aderire i proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell’iniziativa.

L’obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.

Nei tre fine settimana 14/15 settembre, 21/22 settembre, 28/28 settembre 150 beni pubblici e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico. Sono inoltre previste ulteriori aperture in alcune location nel fine settimana 5/6 ottobre.

In provincia di Lecco sono coinvolti 23 soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 38 beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore storiche, in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori.

Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2019):

ABBADIA LARIANA Civico Museo Setificio Monti ANNONE DI BRIANZA Chiesa Parrocchiale Villa Giani Sant’Ubaldo alla Fornace Villa Cabella BELLANO Orrido CASATENOVO Chiesa di Santa Giustina Chiesina di Santa Margherita Villa Mapelli Mozzi Villa Greppi di Bussero CASSAGO BRIANZA Cittadella Agostiniana Mausoleo Visconti di Modrone Itinerario cittadella agostiniana CIVATE Complesso Romanico di San Pietro al Monte Complesso di San Calocero Casa del Pellegrino CREMELLA Villa del Bono GALBIATE Giardini di Villa Bertarelli GARBAGNATE MONASTERO Chiesa dei Santi Nazario e Celso GARLATE Civico Museo della Seta Abegg LA VALLETTA BRIANZA Oasi di Galbusera Bianca MERATE Villa Confalonieri Gipsoteca (Fondazione Giuseppe Mozzanica) Convento di Sabbioncello MISSAGLIA Villa Sormani Marzorati Uva MONTEVECCHIA Santuario Beata Vergine del Monte Carmelo Villa Agnesi Albertoni Villa Vittadini MONTICELLO BRIANZA Villa Greppi (Consorzio Brianteo Villa Greppi) OGGIONO Villa Sironi Itinerario l’Oggiono di Marco, allievo di Leonardo (Casa natale di Marco D’Oggiono e Chiesa di Sant’Eufemia) OLGIATE MOLGORA Villa Sommi Picenardi PADERNO D’ADDA Santuario della Madonna della Rocchetta SANTA MARIA HOE’ Villa Semenza SIRTORI Villa Besana VALMADRERA Centro Culturale Fatebenefratelli e Orto Botanico VARENNA Villa Monastero VERDERIO Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano

Si aggiunge anche l’Orrido di Bellano

Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale, è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza, così come, novità di questa edizione, l’Orrido di Bellano, gola naturale in cui è possibile percorrere un breve tratto utilizzando delle passerelle infisse nella roccia.

“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza – commenta il Vice Presidente della Provincia di Lecco Bruno Crippa, intervenuto alla presentazione dell’iniziativa – rileva un grande interesse condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative culturali per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini. Proprio per questo è importante sostenere il progetto Ville Aperte in Brianza per valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico e paesaggistico. Ringrazio gli enti pubblici e i privati che si sono messi in gioco per la realizzazione di questa progettualità, in particolare la Provincia di Monza e Brianza che, ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere questa iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale locale”.