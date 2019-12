“Tutto esaurito” per il concerto dei King’s Singers in Basilica a Lecco

Lunedì si è svolto in concerto dell’ensemble vocale inglese

L’evento chiude la 32° rassegna organizzata da Harmonia Gentium.

LECCO- Tutti i biglietti omaggio disponibili erano stati distribuiti nei giorni scorsi e così una gremita Basilica di S. Nicolò lunedì ha assistito ad un evento musicale speciale, l’esibizione dei King’s Singers, nota corale inglese.

Con due Grammy Awards in bacheca, i sei vocalisti attuali continuano una storia iniziata nella seconda metà degli anni sessanta grazie alla passione per il bel canto di alcuni studenti provenienti soprattutto dal coro del King’s College di Cambridge. Il 1° maggio del 1968 presso la Queen Elizabeth Hall a Londra andò in scena il concerto d’esordio che sancì anche il nome del gruppo.



La popolarità dei King’s Singers da allora si è ampliata a tutto il mondo con tournée di successo in tutti i continenti. La vasta discografia pubblicata sino ad ora, più di 150 le incisioni, insieme alle molte citazioni e alle eccezionali recensioni comparse in varie pubblicazioni, hanno valso l’inserimento nella Hall of Fame della prestigiosa rivista inglese Gramophone.

Sei erano i membri iniziali e sei sono quelli attuali. I King’s non hanno mai voluto snaturare l’essenza del gruppo così come venne stabilita di fondatori. Oggi ne fanno parte Patrick Dunachie (controtenore 1° dal 2017), Edward Button (controtenore 2° dal 2019), Julian Gregory (tenore dal 2015), Christopher Bruerton (baritono 1° dal 2012), Nick Ashby (baritono 2° dal 2019) e Jonathan Howard (basso dal 2010).

“Harmonia Gentium – sottolinea il presindente Raffaele Colombo – ringrazia per il contributo il Comune di Lecco, Regione Lombardia, Banco di Desio e della Brianza, Mario Nava Spa, impresa Corti Natale e Cooperativa di Consumo la Popolare”.