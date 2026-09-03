Tutto pronto per MedFest, il festival della cultura medievale in Lombardia

Presentata a Palazzo delle Paure la 5^ edizione con 18 tappe in 8 diverse province

“L’intento è quello di offrire uno sguardo non convenzionale per valorizzare il patrimonio culturale delle nostra regione”

LECCO – E’ stata presentata oggi pomeriggio a Lecco la 5^ edizione di MedFest Lombardia, il festival della cultura medievale in Lombardia, che proporrà per i mesi di settembre e ottobre un ricco programma di eventi. Concerti, rappresentazioni teatrali, incontri, conferenze attraverso 18 tappe in luoghi che sono veri e propri capolavori dell’architettura e dell’arte, attraverso otto province della Regione (Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese).

“Santi, eretici, peccatori: da san Francesco al Nome della Rosa” il titolo di questa edizione promossa dall’associazione culturale Res Musica e sostenuto da Regione Lombardia e da amministrazioni, enti, associazioni, istituzioni culturali e aziende che ne condividono finalità e valori.

“E’ un orgoglio per noi constatare come una manifestazione nata a Lecco in poco tempo sia riuscita a crescere fino a coinvolgere otto province della nostra regione – ha detto Marco Caterisano, assessore agli eventi portando i saluti dell’assessore alla cultura Cinzia Bettega e di tutta l’amministrazione -. Anno dopo anno siete a riuscire un programma sempre più di qualità che riesce ad attrarre molto persone attraverso esperienze variegate. Per la città è importante avere un evento come questo e il nostro augurio è che possa continuare a crescere”.

Angelo Rusconi, presidente Associazione Res Musica, ha sottolineato la coesione di “enti pubblici, associazione private, musei che si uniscono per valorizzare luoghi, documenti, tradizioni, beni anche poco conosciuti e visibili. Attraverso queste 18 tappe le persone avranno la possibilità di scoprire delle vere e proprie meraviglie. L’intento è quello, attraverso il festival, di offrire uno sguardo non convenzionale per valorizzare il patrimonio culturale delle nostra regione”.

Quindi è toccato ad Ancilla Oggioni, Direttrice artistica della rassegna, fare una panoramica dei 18 eventi che consentiranno di scoprire altrettanti luoghi suggestivi: “La gente ha voglia di capire cosa è il Medioevo e la cosa bella è che il festival viene realizzato in sinergia con le varie associazioni e i paesi che visitiamo. Anche quest’anno possiamo contare sulla collaborazione con la scuola Enaip di Lecco per l’accoglienza del pubblico e degli artisti e per gli allestimenti. Non siamo soli anzi, siamo sempre di più”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito previa iscrizione. Tutte le informazioni e il programma del festival sul sito www.medfestlombardia.com.

Durante la presentazione ha fatto pervenire il suo messaggio il consigliere regionale Giacomo Zamperini che ha sottolineato come un festival immaginato da lecchesi sia cresciuto per valicare i confini della provincia. Silvia Bosio, Consigliere delegato alla Cultura della Provincia di Lecco ha invece elogiato “il punto di forza di questo festival: la capacità di unire cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio”.

Tra i presenti anche Marcello Butti, assessore alla cultura del comune di Valmadrera; Francesco D’Alessio, consigliere della Fondazione Comunitaria del Lecchese; Pierluigi Donadoni, presidente Fondazione Santa Maria del Lavello; Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia e Cristina Mauri, della Comunità Pastorale Spirito Santo di Carate Brianza.

Il primo appuntamento sabato 5 settembre al Convento del Lavello (Calolziocorte) con “Un giorno nel Quattrocento”, esperienza immersiva con percorso guidato con performance teatrali e musicali; al termine, aperitivo medievale. Per vedere il programma completo CLICCA QUI.