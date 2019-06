Tutto pronto per una nuova edizione dell’Estate Musicale Ervese

ERVE – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Estate Musicale Ervese giunge alla quarta edizione grazie alla volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Valsecchi e dalla Pro Erve guidata da Fabio Valsecchi.

La direzione artistica, affidata al baritono Giuseppe Capoferri, anche quest’anno propone tre importanti concerti che vedono impegnate formazioni professionali di alto livello artistico e di diverso genere.

Fantabrass Quartet

Aprirà la rassegna il gruppo di fiati “Fantabrass Quartet” sabato 29 giugno alle ore 21.15 presso Villa Mercedes.

E’ un gruppo di strumentisti giovani; alle Trombe Matteo Fagiani e Daniele Roncelli, ai Tromboni Andrea Testa e Giovanni Capelli.

Gli artisti sono tutti diplomati presso il Conservatorio di Bergamo e attualmente impegnati presso formazioni musicali e orchestrali Nazionali e Estere. Proporranno un programma diviso in due parti: nella prima parte suoneranno alcune delle più belle romanze del repertorio operistico Italiano, trascritte per strumenti soli, da Donizetti a Puccini. Nella seconda parte proporranno colonne sonore di film che hanno segnato la storia del cinema.

Duo dissonance

Il secondo appuntamento dal titolo “Fragancia de Tango” è previsto per sabato 13 luglio, alle ore 21.15, nell’antico borgo di Nesolio, dove sarà possibile ascoltare “Duo dissonance”. Il duo è composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi fisarmonicisti, diplomati con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Il duo si è formato nel 2005 e ha suonato in prestigiose sedi e stagioni concertistiche in Italia e all’Estero. Hanno svolto produzioni discografiche e sono state trasmesse a Rai Radio 3 e Radio Belgrado. Proporranno un programma interamente dedicato al Tango.

Concerto sacro

Chiuderà la rassegna un Concerto Sacro dal titolo “Arie e melodie Sacre”, dedicato alla festività patronale di Santa Maria Assunta. Il concerto, previsto per il 14 agosto, alle ore 21.15, presso la Chiesa parrocchiale di Erve, sarà tenuto dal baritono Giuseppe Capoferri e dal Soprano Elena Bertocchi accompagnati al pianoforte dal Maestro Samuele Pala.

Proporranno un Concerto di Arie e duetti Sacri adatti al luogo e alla festività. Per l’occasione il concerto sarà presentato dal musicologo dott. Giorgio Appolonia di Rete Due di Radio Svizzera Italiana.

Il baritono Capoferri, oltre a svolgere intensa attività concertistica, è impegnato in qualità di artista del coro presso il Teatro Regio di Torino. “Un ringraziamento particolare ad Acel, Bim Bergamo (Bacino Imbifero Montano) e Lions club Valle San Martino per aver contribuito alla realizzazione del progetto e alla Parrocchia di Erve per l’ospitalità”.