Un concerto di organo e flauto dolce per la festa di S. Antonio ad Abbadia

Sabato pomeriggio l’esibizione due musiciste per la festa di Sant’Antonio

L’evento è parte del fine settimana di festeggiamenti ad Abbadia

ABBADIA – Tutto pronto per la Festa di Sant’Antonio ad Abbadia Lariana e tra i tanti appuntamenti in programma per la comunità, oltre al rito religioso con la benedizione degli animali la domenica e il servizio cucina la sera in oratorio, è previsto anche un evento culturale

Sabato, alle ore 18 in parrocchia, si terrà il concerto per organo e flauto dolce dal titolo “Tra arie e suonate del Barocco europeo”.

Ad esibirsi saranno la pianista e organista Suleima Burrafato e Cecilia Antonello al flauto. Due donne, due musiciste per un concerto che spazierà dalle opere di Handel a quelle di Bach, Berio e Marcello.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA