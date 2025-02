Un libro per Marika: serata in memoria di Marika Ara

Appuntamento il 27 febbraio in Biblioteca a Lecco

L’assessore Piazza: “Grazie a questa iniziativa sono stati donati numerosi volumi”

LECCO – Saranno presentati giovedì 27 febbraio in biblioteca civica a Lecco i libri donati al Comune di Lecco dall’associazione Mir Sada – Progetto per la Pace. Con l’occasione, all’interno della biblioteca sarà collocata una targa in memoria di Marika Ara, volontaria instancabile nel campo della solidarietà internazionale scomparsa a giugno del 2023, per rendere omaggio al suo operato e al suo impegno trentennale nell’associazione, preziosi nel portare sostegno in particolare ai profughi delle guerre balcaniche e alle famiglie in difficoltà in Serbia e Bosnia.