Un pomeriggio natalizio a Maggianico nella suggestiva cornice di Casa Ghislanzoni

Domenica 14 dicembre 2025 dalle 14 alle 17

Atmosfere antiche, semplici e tradizionali

LECCO – Il Natale si avvicina ed è bello poter riviverlo anche con atmosfere antiche, semplici e tradizionali. Una magia che avverrà domenica 14 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 con “Un pomeriggio natalizio a Maggianico”, organizzato nella suggestiva cornice della settecentesca Casa Ghislanzoni (già Monzini, Mauri e oggi Invernizzi) in via Martelli.

Il pomeriggio verrà aperto a tutti: saranno visitabili, con orario continuato, alcuni banchi benefici parrocchiali e, nell’antica Sala del Torchio sarà esposto un presepio cui farà eco un’esposizione di tante piccole Natività provenienti da tutto il mondo. Alle 14.30, nel Salone Mitologico del piano terreno, sarà possibile ascoltare suggestioni musicali antiche, restituite dalla chitarra di Silvia Faggion.

Alle 15, nello stesso luogo, la restauratrice Roberta Grazioli presenterà il prossimo intervento conservativo della grande tela dell’Adorazione dei Pastori conservata presso la Parrocchiale di Maggianico. Grazie infatti a diverse iniziative organizzate durante questo 2025 (come l’apertura delle ville Gomes e Ponchielli e l’incredibile successo della castagnata degli Alpini di Maggianico e Chiuso) e soprattutto al corale sostegno di tutta la comunità è stato possibile coprire in pochi mesi la cifra di 6.000 euro che, unita a quella assegnata dal Bando di Fondazione Comunitaria del Lecchese, consentirà a breve l’avvio dell’importante opera di pulizia e “riscoperta” del piccolo capolavoro maggianichese.

Alle ore 16, in chiusura della presentazione del restauro, verrà eseguita da Silvia Faggion un’altra suggestione musicale antica.

L’iniziativa, libera e aperta a tutti, nasce dalla collaborazione tra Comunità Pastorale Beato Serafino di Chiuso e Maggianico, Spring Run Lecco, Officina Gerenzone aps, Archive’s Heritage, Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa, Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”. Si ringrazia la famiglia Invernizzi che, come sempre, concede con grande generosità Casa Ghislanzoni.