Un sera al museo: un’esperienza immersiva a Palazzo Belgiojoso

Serata speciale il 31 luglio, visita alla mostra ‘Traiettorie di Attimi’

LECCO – In occasione del 30° anniversario di ACMT ODV, venerdì 31 luglio, Palazzo Belgiojoso apre eccezionalmente le proprie porte in un orario in cui il museo è normalmente chiuso al pubblico (dalle 19 alle 23) trasformandosi per una sera in un luogo di esperienza, scoperta e immersione.

La mostra “Traiettorie di Attimi” di Nicola Villa diventa il fulcro di un percorso speciale arricchito da installazioni audiovisive site specific temporanee, progettate appositamente per dialogare con gli spazi del Museo Archeologico e del Museo di Storia Naturale.

Suoni, luci e videoproiezioni accompagnano il visitatore lungo un itinerario serale che mette in relazione opere contemporanee, reperti archeologici, collezioni naturalistiche e architettura storica, offrendo una lettura inedita del patrimonio museale.

L’evento, in collaborazione il Sistema Museale Urbano Lecchese e il Comune di Lecco e il patrocinio dell’ASST di Lecco, non modifica il museo, ma ne amplifica il potenziale evocativo attraverso interventi tecnologici discreti e reversibili, pensati esclusivamente per questa occasione e destinati a esistere solo durante la serata.

La visita, organizzata in turni di circa 45 minuti (gratuita e su prenotazione obbligatoria), permette di vivere entrambi i musei in una dimensione insolita: quella del tempo sospeso della sera, quando gli spazi normalmente silenziosi e chiusi si animano di luce, immagini e paesaggi sonori. Accompagneranno i partecipanti alla visita l’artista Nicola Villa, il curatore della mostra Michele Tavola, e il conservatore Nicolò Donati del Si.M.U.L.

“Una sera al Museo” diventa così un’occasione unica per riscoprire Palazzo Belgiojoso attraverso il dialogo tra patrimonio storico, arte contemporanea e nuove tecnologie, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di valorizzare il museo con uno sguardo nuovo, in un’atmosfera intima, suggestiva e irripetibile.

PROGRAMMA

Visita di gruppo al Museo Archeologico (30min) e di Storia Naturale (30min)

Orari visite:

19-20 / 1° turno

20-21 / 2° turno

21-22 / 3° turno

22-23 / 4° turno

Prenotazioni: registrazioni aperte su Eventbrite