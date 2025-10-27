Un weekend di cultura e fede nell’Alta Brianza: aperte chiese e luoghi storici

A novembre visite guidate e iniziative lungo l’Antico Percorso di Fede

Eventi culturali e religiosi a Oggiono, Annone, Ello e Castello Brianza

OGGIONO – L’Alta Brianza si prepara a un weekend all’insegna della cultura e della fede, con l’apertura straordinaria di diverse chiese e luoghi storici lungo l’Antico Percorso di Fede. Sabato 1 novembre prende il via una serie di iniziative che permetteranno ai visitatori di scoprire le bellezze religiose del territorio.

Sabato 1 novembre la Chiesa di San Lorenzo a Brianzola di Castello Brianza sarà visitabile dalle 14.00 alle 17.00 grazie all’Associazione Pro Chiesa Brianzola. La chiesa rimarrà aperta tutti i pomeriggi nella stessa fascia oraria. A Ello, la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo accoglierà i visitatori sabato dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, mentre domenica 5 novembre sarà aperta dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con visite guidate. Sabato 8 novembre, dalle 9.00 alle 12.00, si celebrerà anche la S.Messa con un rintocco di campana in ricordo dei defunti.

Ad Annone Brianza, la Chiesa di San Giorgio sarà visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con guide disponibili grazie all’associazione Amici di San Giorgio.

Oggiono offrirà un itinerario ricco di tappe: la Chiesa di Sant’Agata, la Chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, con visite guidate a cura dell’associazione ARCAO. Nel pomeriggio sarà possibile prenotare una visita guidata al MUD-Museo Urbano Diffuso, per scoprire le opere di Marco D’Oggiono (prenotazioni al 3405965891). La Chiesa di San Lorenzo sarà anch’essa visitabile dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 grazie ai volontari della Pro Loco.

La Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago entrerà in chiusura invernale, mentre la Chiesa di San Martino a Bestetto di Colle Brianza resterà chiusa per lavori di manutenzione.

L’iniziativa rientra in un progetto di Clerici Vagantes, con la collaborazione di Coop. Liberi Sogni, i gruppi di volontariato di Dolzago e Colle e il cofinanziamento del Fondo “Ambiente e Cultura” della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, insieme al supporto di Acinque Energia, Lario Reti Holding e Silea SPA.