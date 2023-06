“Una città per Manzoni”, sei eventi da non perdere nell’estate lecchese

Proseguono in luglio gli appuntamenti della rassegna

Gli eventi in occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni

LECCO – Proseguono anche nell’estate lecchese gli appuntamenti della rassegna “Una città per Manzoni” ideata dal comune di Lecco in occasione dei 150 anni dalla scomparsa del Grande Lombardo: un “cartellone” con proposte per tutti, dagli appassionati agli studiosi ai semplici curiosi che desiderano conoscere di più Don Lisander e persino per i gastronauti, desiderosi di viaggiare nei gusti dell’800.

Primo appuntamento domenica 2 luglio alle ore 10 a Villa Manzoni con “I Luoghi manzoniani tra storia e letteratura” una visita guidata del Museo Manzoniano e dell’itinerario con le nuove istallazioni creative, in cui sarà possibile riconoscere i personaggi de “I Promessi Sposi” con i volti di concittadini lecchesi. Sono previsti interventi di lettura di brani dal capolavoro di Alessandro Manzoni. L’evento è a cura di Fedora Olivadese e Ina Cara.

Giovedì 6 luglio alle ore 18, Villa Manzoni ospiterà la conferenza organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lecco dello giurista e scrittore Giuseppe Battarino che, introdotto dall’avv. Grazia Scurria, dialogherà con il Direttore del Museo Manzoniano di Lecco Mauro Rossetto sul tema de “La giustizia di Manzoni”.

Itinerario letterario sabato 8 luglio, alle 11, sempre in Villa Manzoni con “L’opera poetica di Manzoni e Parini: confronti, suggestioni, ispirazioni”, a guidare questo viaggio tra due grandi lombardi sarà Davide Innocente (Si.M.U.L. – Servizi educativi) che accompagnerà i presenti in una visita guidata del Museo Manzoniano sui generis.

Durante la Notte Bianca, sabato 15 luglio, appuntamento manzoniano “goloso”: alle ore 21 si svolgerà “Cocktail al Museo – l’arte del ricevere da Milano a Torino”, degustazione di aperitivi e cocktail storici nelle cantine del Museo, con recital di Francesco Augurio, al pianoforte. Quota di partecipazione € 10.

Sabato 22 luglio alle ore 10.30 Laura Caspani del Gruppo Guide di Lecco condurrà una visita guidata a Villa Manzoni.

Il mese manzoniano di luglio si chiuderà domenica 30 luglio alle ore 11 con “Le rivoluzioni di Manzoni”, sempre a Villa Manzoni con Davide Innocenti.

Si ricorda che le prenotazioni sono sempre obbligatorie (prenotazioni@manzonilecco150anni.it) e gli eventi gratuiti, tranne dove diversamente specificato.