Una Città sul Palcoscenico: grande successo per la commedia “Pettegolezzi”

La Compagnia “Le Gocce” porta in scena la commedia conquistando il pubblico

“La commedia si sviluppa in due atti, caratterizzati da una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, con il tema del ‘giallo'”

LECCO – Proseguono con grande successo gli “Eventi Straordinari” al Cenacolo Francescano. Per il quarto appuntamento della rassegna “Una Città sul Palcoscenico“, la Compagnia “Le Gocce” di Civate ha presentato la commedia “Pettegolezzi”, un intrigante rifacimento italiano di “Rumors”, il celebre testo di Nei Simon.

I fatti si svolgono a Milano, dove quattro coppie di coniugi, invitate a celebrare l’anniversario di matrimonio di un noto politico della città, si trovano improvvisamente coinvolte nell’intrigo di un tentato omicidio ai danni del loro illustre concittadino. L’imprevedibile e drammatico evento crea una situazione imbarazzante e sgradevole, che gli otto invitati gestiscono in modo grottesco. Le tensioni e i timori emergono, mettendo in luce la fragilità e le nevrosi di ciascuno di loro.

“La commedia si sviluppa in due atti, caratterizzati da una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, con il tema del ‘giallo’ relegato a un ruolo marginale di sfondo. Un’esplosiva commedia che, con uno stile tipicamente americano, dipinge con ironia le nevrosi della vita moderna” spiegano gli organizzatori.

Una commedia brillante e dal ritmo incalzante, capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso grazie ai continui equivoci e ai personaggi eccentrici, che prendono vita attraverso la maestria teatrale de Le Gocce.

“La compagnia ha gestito con grande maestria il susseguirsi di eventi inusuali e intriganti, che arricchiscono la commedia di spunti di intensa verve e suspense, ma che, proprio per questo, richiedono una mimica impeccabile e una solida presenza scenica – continuano gli organizzatori – Per tutto questo, va un grande riconoscimento a Margherita Villarusso, che con una regia attenta ha saputo sviluppare con precisione e simpatia le caratteristiche uniche e affascinanti di ciascun personaggio. Gli attori, sotto la sua direzione, hanno dato vita a figure convincenti, facendo emergere con eleganza la stranezza quasi surreale della vicenda”.

“I giovani attori, che da anni costituiscono la colonna portante di questa compagnia, confermano le loro indiscusse doti interpretative anche in questo testo, dove le situazioni sceniche, spesso paradossali e a tratti folli, richiedono un notevole sforzo espressivo. Tutti hanno dimostrato un’abilità straordinaria, meritevoli di un applauso convinto, come riconosciuto dal pubblico” cconcludono gli organizzatori.

Il prossimo appuntamento della rassegna “Una città sul palcoscenico”, il 22 e 23 marzo, vedrà protagonista una storica compagnia della città, la “Compagnia del teatro di San Giovanni in Lecco“, fondata nel 1810, che da oltre un secolo rappresenta un’importante risorsa per il teatro. Per l’occasione, andrà in scena la celebre commedia “Parenti serpenti” di Carmine Amoroso.

La Rassegna proseguirà anche nei mesi di aprile e maggio con altri tre appuntamenti.