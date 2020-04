Una Madonna soccorritrice, l’opera di Afran dedicata a chi è in prima linea

L’artista Afran ha realizzato un’opera dedicata ai soccorritori impegnati contro il Coronavirus

Una Madonna col bambino speciale, per una Pasqua decisamente diversa

LECCO – La divisa dei soccorritori e una mascherina slegata sul volto mentre sorride al bimbo che ha tra le braccia: è l’opera realizzata dall’artista lecchese Afran, una particolare rivisitazione della Madonna della divina provvidenza ispirata a questi tempi difficili per l’emergenza sanitaria.

Un quadro che Afran ha voluto dedicare a chi è in prima linea ad affrontare il virus, in modo particolare quindi gli operatori sanitari ma non solo. “L’ho dipinta pensando a tutti quelli che sono in prima linea” spiega l’artista.

Francis Nathan Abiamba, in arte Afran, è un artista originario del Camerun da molti anni residente nel lecchese ed è insegnante di laboratorio all’Istituto Don Guanella di Lecco. Ha esposto i suoi lavori a livello internazionale, tra le esposizioni più importanti quella realizzata la scorsa estate alla Biennale di Venezia.