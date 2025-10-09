Una montagna di benessere: terzo appuntamento con la psicologa Marta Monciotti

“Dall’alto, come vedere se stessi e il mondo da altre prospettive”

Sabato 25 ottobre al Circolo Libero Pensiero si parla di vette

LECCO – Terzo appuntamento con il percorso “Una montagna di benessere” proposto da Marta Monciotti, psicologa e psicoterapeuta lecchese, nonché responsabile della sezione lecchese dell’Istituto Riza. Cominciato l’anno scorso con la tappa zero (Oltre la fatica) e proseguito con la tappa uno (Rallentare, fermarsi, mollare?!), entrambe sold-out, il ciclo di incontri è nato con il proposito di affrontare in maniera concreta ansia e stress.

La tappa numero due, in programma sempre al Circolo Libero Pensiero di Rancio (via Calloni, 14 Lecco) sabato 25 ottobre alle ore 20.45, è intitolata “Dall’alto, come vedere se stessi e il mondo da altre prospettive”. Una serata legata all’idea della vetta come luogo dove allargare lo sguardo ma anche come luogo da cui, prima o poi, bisogna scendere.

Un filo rosso che si interseca con il territorio per creare una rete che, ancora una volta, vedrà la collaborazione del creativo lecchese Giuseppe Villa, che sarà protagonista con una installazione artistica, e del Circolo Libero Pensiero che offrirà gratuitamente lo spazio d’incontro.

“Senza anticipare troppo i contenuti della serata, la montagna, con le sue vette, ci fa da insegnante e ci invita a recuperare uno sguardo cosmico… un modo diverso di guardare noi stessi e il mondo. Nel corso della serata ci muoveremo tra bassi e alti, salite e discese, partenze, arrivi e ritorni per provare a vedere noi stessi e le cose da un’altra prospettiva – ha detto Monciotti -. Voglio anche sottolineare la presenza di Daniele Giampaolo, musicista della Filarmonica di Bruxelles, che con il suo contrabbasso continuerà il racconto con il linguaggio musicale. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a Giuseppe Villa e al Circolo Libero Pensiero”.

La partecipazione è gratuita ma, per ragioni organizzative, è necessario prenotarsi: CLICCA QUI.