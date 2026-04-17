Un’altra annata memorabile per il Cinema Teatro Jolly di Olginate

Con Enrico Bertolino si è chiusa ufficialmente la rassegna di teatro 2025-2026

Il vero motore di questo successo è, ancora una volta, l’instancabile gruppo di volontari

OLGINATE – Con Enrico Bertolino il Cinema Teatro Jolly di Olginate archivia una Stagione Artistica 2025-2026 memorabile e lancia lo sguardo sul futuro con il tradizionale sondaggio Con lo show di Bertolino, che è tornano al Jolly dopo 4 anni dalla sua prima, si è chiusa ufficialmente la rassegna di teatro 2025-2026 del Cinema Teatro Jolly di Olginate. È dunque il momento dei bilanci e, per la storica sala di via Don Gnocchi, i numeri e il calore ricevuto parlano chiaro: è stata ancora una volta un’annata memorabile che ha consolidato il teatro come cuore pulsante della cultura lecchese e di tutto l’hinterland, con pubblico sempre più affezionato proveniente da una vasta area, da Mandello a Cisano Bergamasco, da Oggiono a Merate.

Una Stagione di grandi numeri

Il sipario cala su un calendario di spettacoli che ha visto al Jolly i “big” nazionali del teatro comico: da Gianluca Fubelli (Scintilla) a Bertolino, passando per Paolo Kessisoglu, Ippolita Baldini e Antonio Ornano. Con questi nomi la rassegna teatrale appena conclusa ha registrato un’affluenza straordinaria, con tutti gli spettacoli “sold out” che testimoniano il profondo legame tra la sala e il suo pubblico. Stesso discorso vale per i due eventi “fuori abbonamento” con Alice Mangione e la straordinaria coppia Nuzzo e Di Biase.

Non si possono certo dimenticare nemmeno i concerti, a partire da quello di dicembre con il grandioso coro gospel americano di Eric Wadell & The adbundant life Gospel Singers da Baltimora, o quello dell’8 marzo con le Giannissime a favore di “Agatha in cammino odv”. Anche queste due serate da “tutto esaurito”.

“Chiudiamo questa stagione teatrale con il cuore colmo di gratitudine,” commenta Mattia Morandi a nome di tutto lo staff del Jolly. “Vedere la sala costantemente gremita è il premio più grande per il lavoro dei nostri volontari grazie ai quali tutto questo è possibile e per la fiducia che gli sponsor hanno riposto in noi anche quest’anno.”

Al lavoro per la prossima Stagione Il pubblico protagonista del tradizionale sondaggio

Come da tradizione, il Jolly non si limita a offrire spettacoli con nomi importanti, ma sceglie di ascoltare la voce di chi la platea la vive con costanza. Con la chiusura della rassegna teatrale 25/26, si apre la fase del sondaggio dedicato al pubblico per la costruzione della Stagione Artistica 26/27. L’iniziativa, che rappresenta ormai un appuntamento fisso molto atteso, permetterà al pubblico di esprimere le proprie preferenze e suggerire i nomi degli artisti che vorrebbe vedere sul palco di Olginate l’anno prossimo. Il sondaggio è disponibile al link: https://bit.ly/Jolly2027

La Stagione Cinematografica continua fino a luglio

Se lato “teatro” è tempo di bilanci, non si può certo dire così per il Cinema che continuerà a rappresentare una proposta di intrattenimento al pubblico del Jolly con proiezioni garantite nel weekend almeno fino a luglio.

Anche su questo fronte i numeri registrati dalla sala olginatese sono importanti ed in costante crescita. Impossibile dimenticare, tra le oltre duecento proiezioni, quelle del film “Vivremo da grandi” alla presenza del regista e attore Antonio Albanese che ancora una volta ha voluto dimostrare il suo grande affetto verso Olginate e gli olginatesi regalando una serata straordinaria.

“Quella che si stiamo vivendo è una stagione cinematografica che definirei entusiasmante e, per certi versi, sorprendente – dice Manuel Missana responsabile Area Cinema del Jolly -. In un’epoca in cui il consumo di film è sempre più domestico e individuale, il Cinema Teatro Jolly ha dimostrato che la visione dei film in sala è un’esperienza che regala emozioni inedite. Quest’anno abbiamo puntato su una programmazione coraggiosa, capace di alternare i grandi titoli a pellicole d’autore più ricercate, senza dimenticare i titoli dedicati alle famiglie con la cinemerenda. La risposta del pubblico di Olginate e del territorio lecchese è stata commovente: le presenze sono in costante crescita, non solo per le prime visioni, ma anche per i “film d’autore” e i film speciali”.

Nel weekend in arrivo programmazione speciale con ben 4 titoli diversi: Spongebob, The Drama, Super Mario e lunedì, L’isola dei ricordi, in attesa dell’arrivo di Michael, incentrato sulla vita del cantante, cantautore, ballerino e coreografo statunitense Michael Jackson, nel film interpretato da suo nipote Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico (prevendite già aperte sul sito del Jolly).

La forza del volontariato

Il vero motore di questo successo è, ancora una volta, l’instancabile gruppo di volontari, composto da circa 90 persone con una età media di circa 40 anni. Dalla gestione della cassa all’accoglienza in sala, fino alla cabina di proiezione, dalla pulizia di tutti gli spazi alle attività di marketing e promozione: la loro passione e dedizione ha reso possibile la trasformazione di ogni evento in un’esperienza impeccabile nella quale il pubblico si sente piacevolmente accolto e “coccolato”.

Come da tradizione la nuova Stagione Teatrale 26/27 verrà svelata l’ultimo giovedì di Settembre e cioè il 24, durante la Jolly Night, uno degli eventi più attesi di fine estate, soprattutto per coloro che vogliono accaparrarsi un abbonamento al Jolly!