UNI3, a Valmadrera oltre 120 persone per l’incontro dedicato ad Antonio Ligabue

Oltre 120 partecipanti per l’appuntamento con Paolo D’Anna e il fisarmonicista Ivan Cristian Sartirani

Presentato il calendario degli incontri fino a maggio 2027

VALMADRERA – Arte, musica e racconto hanno inaugurato la rassegna 2026/27 di UNI3 – Università della Terza Età di Valmadrera. Mercoledì 14 ottobre, all’Auditorium cittadino, oltre 120 partecipanti hanno preso parte al primo appuntamento della nuova stagione, dedicato alla figura del pittore Antonio Ligabue.

L’incontro, intitolato “Ligabue. I colori della follia”, ha aperto il calendario culturale dell’Università della Terza Età con un percorso tra la vita tormentata e la produzione artistica di uno dei pittori più originali del Novecento. A guidare il pubblico è stato Paolo D’Anna, poeta, scrittore, autore e regista teatrale, accompagnato dalla fisarmonica di Ivan Cristian Sartirani, autore e compositore.

Ad aprire il pomeriggio è stata la presentazione del programma della rassegna, illustrato dall’assessore ai Servizi sociali Rita Bosisio e dall’ideatore Gianni Magistris. Un’occasione per anticipare i numerosi appuntamenti che, fino a maggio 2027, spazieranno dalla letteratura alla storia, dalla musica all’attualità.

Il racconto di Ligabue tra parole e musica

Già conosciuto dal pubblico di UNI3 per le partecipazioni alle precedenti edizioni, D’Anna ha accompagnato i presenti alla scoperta di Antonio Ligabue (1899-1965), nato a Zurigo e vissuto a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. La sua esistenza fu segnata da emarginazione, sofferenza psichica e ripetuti ricoveri in manicomio, esperienze che si riflettono in modo intenso nella sua produzione artistica.

Nelle tele di Ligabue prendono forma animali selvaggi impegnati in lotte feroci, autoritratti drammatici e paesaggi padani dai colori vividi. Accanto a queste immagini emerge anche la dimensione più intima del pittore, legata al sentimento per l’amata Cesarina. Un universo espressivo personale, nel quale la pittura diventa uno strumento per dare voce alla propria interiorità.

Attraverso la narrazione di D’Anna e gli interventi musicali di Sartirani, l’incontro ha esplorato il rapporto tra creatività e sofferenza, mettendo al centro la capacità dell’arte di trasformare un’esperienza personale complessa in un linguaggio universale.

D’Anna vanta un lungo percorso in ambito sociale e culturale, con collaborazioni con realtà come Telethon, Anffas e Medici Senza Frontiere e incontri artistici con figure quali Alda Merini, Franco Loi, Vincenzo Consolo e padre David Maria Turoldo. Tra i suoi lavori figurano “Caravaggio. Un genio ribelle”, “L’odore della notte”, omaggio a Pier Paolo Pasolini, “Il muro di Alda” e “La stanza del padre”.

Sartirani, originario di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, ha iniziato a suonare la fisarmonica a 12 anni, seguendo la passione del padre, per poi perfezionare lo studio del pianoforte al Conservatorio di Milano. Nel corso della sua attività ha collaborato con diverse orchestre e composto brani da ballo, musica per pianoforte e musica d’insieme.

Al termine dell’incontro, il pubblico ha rivolto domande ai due artisti, esprimendo apprezzamento per il percorso proposto. D’Anna ha approfondito curiosità e dettagli sulla vita del pittore, mentre Sartirani ha accompagnato il pomeriggio con le sue esecuzioni alla fisarmonica.

Il calendario prosegue fino a maggio 2027

Dopo l’esordio dedicato a Ligabue, la rassegna UNI3 proseguirà con un programma che alterna incontri letterari, approfondimenti storici, riflessioni spirituali, temi di attualità e appuntamenti musicali.

Il prossimo incontro è in calendario mercoledì 28 ottobre alle 15, con Giuditta Scola e “A Santiago qualcuno mi attende”. Seguiranno, l’11 novembre, la professoressa Laura Polo D’Ambrosio con “Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco?” e, il 25 novembre, fra Riccardo Corti con “Francesco vive ancora”.

Il 2 dicembre spazio al concerto jazz del gruppo Torpedo Blu Italian Swing, mentre il 16 dicembre Andrea Locatelli proporrà un appuntamento dedicato al Natale e alla tradizione in tavola.

Nel nuovo anno il programma continuerà con incontri su Giuseppe Ungaretti, la collaborazione tra medici e infermieri nel processo di cura, le sfide dell’Europa dal Manifesto di Ventotene al Piano Draghi e la poesia milanese tra Ottocento e Novecento. Non mancheranno approfondimenti sulla famiglia Gonzaga, sulla figura di Gesù, sul dialetto e sulla tradizione, sulle radici culturali del Sud e sul rapporto tra Manzoni e la politica. La rassegna si concluderà a maggio con un appuntamento dedicato alla storia di E’Luce.

Accanto agli incontri in Auditorium, gli organizzatori prevedono anche visite guidate e uscite sul territorio: dalle proposte culturali a Lecco e Mantova alle passeggiate a San Tomaso, a Valmadrera, e sul Monte Barro. Le iniziative saranno accompagnate da docenti, volontari ed esperti.

La partecipazione agli incontri della rassegna è libera e gratuita. Per informazioni e prenotazioni delle uscite, che saranno aperte nel corso della stagione, è possibile rivolgersi alla Biblioteca di Valmadrera, scrivendo a biblioteca@comune.valmadrera.lc.it oppure telefonando allo 0341 205112.