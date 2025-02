UNI3. Successo per l’incontro “Civate: un monastero da riscoprire”

L’evento si è svolto il 19 febbraio

Un affascinante viaggio nel passato

VALMADRERA – Grande successo per il nono incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, dal titolo “Civate: un monastero da riscoprire”, a cura del Prof. Carlo Cantoni, che si è tenuto mercoledì 19 febbraio presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

L’Assessore Rita Bosisio ha aperto l’incontro introducendo il relatore, laureato in Storia e Critica dell’Arte, noto soprattutto in zona per le sue visite guidate a siti culturali locali e per la sua attività presso la Biblioteca e l’Ufficio Cultura di Valmadrera.

Davanti a un pubblico di circa 100 spettatori, Cantoni ha introdotto la storia e l’arte del monastero di San Calocero di Civate, esplorando il suo percorso dall’alto Medioevo fino ai giorni nostri. Oggi conosciuto da molti come la Casa del Cieco, l’antica struttura fu fondato come monastero benedettino nel IX secolo. Nel periodo romanico, il monastero vide la realizzazione di due splendide basiliche affrescate: quella di San Pietro al Monte, ben nota a tutti, e l’altra, dedicata a San Calocero, situata nel borgo di Civate.

Il relatore ha cercato di trasmettere al pubblico, in modo chiaro e divulgativo, non solo il ruolo fondamentale dei monasteri nell’Europa medievale, ma anche le caratteristiche principali che contraddistinguono l’architettura romanica, utilizzando la storia del monastero civatese come esempio emblematico.

Il prossimo incontro, in programma mercoledì 5 marzo, vedrà come ospite il prof. Gianfranco Scotti, che presenterà “Antologia poetica. Da Jacopone da Todi a Piera Badoni”.