UNI3 Valmadrera apre la stagione 2025-2026 con “Eduardo. L’arte della commedia”

Paolo d’Anna racconta la figura di Eduardo De Filippo in uno spettacolo

Appuntamento mercoledì 15 ottobre all’Auditorium Fatebenefratelli

VALMADRERA – L’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà, mercoledì 15 ottobre alle ore 15.00, l’incontro di apertura dell’edizione 2025-2026 dell’Università della Terza Età – UNI3. Il primo appuntamento sarà “Eduardo. l’arte della commedia”, dedicato a uno dei maestri indiscussi del teatro italiano del Novecento: Eduardo De Filippo.

L’autore e regista teatrale Paolo D’Anna guiderà il pubblico in un viaggio tra vita e opere di Eduardo De Filippo (1900–1984), drammaturgo, attore e regista napoletano, autore di capolavori come “Natale in casa Cupiello”, “Filumena Marturano” e “Napoli milionaria!”. Con la sua arte, Eduardo seppe unire comicità e dramma, realismo e poesia, raccontando la vita quotidiana e le contraddizioni della società napoletana e italiana. Ancora oggi è considerato un punto di riferimento del teatro italiano e internazionale.

Paolo D’Anna, poeta, scrittore e regista teatrale, ha collaborato con personalità come Alda Merini, Katia Ricciarelli e Simone Cumbo e ha realizzato lavori di grande rilievo come “Caravaggio. Un genio ribelle” e “Recuerdo de Federico García Lorca”. La sua narrazione trasformerà il palcoscenico in un camerino teatrale, riportando in scena oggetti, costumi, musica e canzoni napoletane dell’epoca di Eduardo, tra cui “Lazzarella”, “Era de maggio” e “A tazze e cafè”.

Lo spettacolo, che fonde narrazione, frammenti teatrali e musica, permetterà al pubblico di incontrare da vicino alcuni celebri personaggi di Eduardo, come quelli tratti da “Non ti pago”, “Questi fantasmi” e “La Fortuna con la F maiuscola”, in un percorso poetico e suggestivo che coniuga teatro, musica e fantasia.

L’incontro inaugura così una nuova stagione di UNI3, che proseguirà mercoledì 29 ottobre con l’appuntamento “Anziani tra invecchiamento attivo e attenzione alla fragilità. L’esperienza della RSA Opera Pia Magistris e il ruolo del gruppo volontarie Il tempo di dare”, con relatore il Dott. Virginio Brivio.