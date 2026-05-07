Valerio Zezur a Bosisio, un’opera condivisa con i bambini sarà donata a “La Nostra Famiglia”

Sabato i bambini dell’Associazione parteciperanno attivamente alla creazione dell’opera

Un’iniziativa che unisce arte, inclusione e solidarietà

BOSISIO PARINI – A poche ore dall’inaugurazione della sua prima mostra personale in Lombardia, in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio al Centro Studi Giuseppe Parini di Bosisio Parini, viene annunciata la destinazione di una delle opere realizzate dal vivo dall’artista Valerio Zezur.

Una delle due opere che verranno create durante il weekend sarà infatti donata all’Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, realtà di riferimento nazionale nell’ambito della neuroriabilitazione infantile e sede dell’IRCCS “Eugenio Medea”.

Il momento centrale dell’iniziativa è previsto per sabato 9 maggio alle 15.30, quando Zezur realizzerà un’opera inedita insieme ai bambini ospiti dell’Associazione, che parteciperanno attivamente alla creazione artistica con segni, colori e interventi diretti sulla tela. L’opera, al termine della mostra, sarà consegnata ufficialmente alla struttura, dove resterà a disposizione delle sedi de La Nostra Famiglia.

Un gesto che conferisce un valore concreto all’evento, già patrocinato dal Comune di Bosisio Parini e dall’Assessorato alla Cultura, e che crea un dialogo diretto tra arte contemporanea e realtà sanitaria e scientifica di eccellenza, attiva dal 1946 sul territorio.

L’iniziativa è stata pensata per dare centralità ai bambini coinvolti e al lavoro quotidiano svolto da medici, terapisti ed educatori dell’istituto.

La mostra si aprirà venerdì 8 maggio alle 21.00 con l’inaugurazione e la presentazione del libro “Scandalo: Dentro l’incubo, oltre il buio” di Valerio Zezur, già tradotto in cinque lingue e con oltre 2.000 copie vendute.

Sabato e domenica l’esposizione sarà visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Sabato, oltre alla performance condivisa con i bambini, è previsto il cuore del progetto artistico e solidale.

Domenica 10 maggio, invece, sarà realizzata la seconda opera dal vivo, che verrà donata al Comune di Bosisio Parini.

L’ingresso alla mostra è libero. Per la serata inaugurale è possibile prenotare la partecipazione scrivendo a info@valeriozezur.it.